Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Источник: в России создается новый десантный корабль водоизмещением около 8 тыс. тонн

19.06.2018 ТАСС 634 0
0
Понравилась новость?
 0
Большой десантный корабль "Адмирал Невельской"
Большой десантный корабль "Адмирал Невельской".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

По словам источника в ОПК, сейчас идет работа над эскизным проектом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Северное ПКБ создает проект принципиально нового большого десантного корабля для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Северному проектно-конструкторскому бюро поручено создание нового проекта большого десантного корабля для российского флота. Идет работа над эскизным проектом", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроков работ.

Он подчеркнул, что речь идет не о развитии какого-то существующего проекта, а о создании с нуля большого десантного корабля водоизмещением около 8 тыс. тонн. Другие конструкторские бюро не участвуют в этой работе.

В Объединенной судостроительной корпорации не прокомментировали данную информацию.

О ПКБ

Северное ПКБ - одно из крупнейших российских проектно-конструкторских бюро, образованное в 1946 году. Оно создает надводные корабли различных классов, в том числе сторожевики проекта 11356, новейшие фрегаты проекта 22350, модульные патрульные корабли проекта 22160. Также Северное ПКБ работает над проектом перспективного эсминца "Лидер".

Практически все проекты десантных кораблей в советское и российское время были разработаны Невским ПКБ - единственным конструкторским бюро в современной России, которое занимается авианосной и десантной тематикой. Создание первого в новейшей истории России большого десантного корабля "Иван Грен" (проект 11711) началось в 1998 году и затянулось из-за неоднократных переделок тактико-технического задания на корабль, инициированных Военно-морским флотом РФ.

"Иван Грен" обладает водоизмещением около 6 тыс. тонн, предыдущий проект большого десантного корабля 1171 (шифр "Тапир") - 4,3 тыс. тонн, а самые многочисленные корабли этого класса в ВМФ РФ (проект 775) - 4,4 тыс. тонн.
18.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
СПКБ
Проекты
1135 Буревестник
11711
22160
22350
23560 Лидер
БДК 775

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 00:14
  • 7
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 20.06 00:00
  • 59
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 19.06 23:27
  • 19
В США указали на "проблемы в Москве" из-за сирийского "Томагавка"
  • 19.06 23:18
  • 86
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 19.06 22:03
  • 55
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 19.06 20:52
  • 57
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 19.06 19:06
  • 2
Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК
  • 19.06 18:10
  • 15
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 19.06 18:00
  • 6
Когда российские БМП перестанут быть "братскими могилами пехоты"?
  • 19.06 17:35
  • 3
Появились первые изображения роботизированной БМПТ и штурмового танка
  • 19.06 16:17
  • 3
СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом
  • 19.06 15:12
  • 2
Это трактор: Украинские танкисты рассказали о Т-84 "Оплот"
  • 19.06 14:40
  • 14
Не дадим некачественной российской технике похоронить китайский народ!
  • 19.06 14:38
  • 19
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 19.06 14:23
  • 1
Китай съедает американский рынок дронов; Вооруженные силы США рискуют.
другие обсуждаемые темы