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В Минобороны оценили перспективы создания военных учебных центров

19.06.2018 РИА Новости 426 0
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Призывники перед отправкой к месту службы. Архивное фото
Призывники перед отправкой к месту службы. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Павлишак

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Военная подготовка студентов гражданских вузов не будет снижена после преобразования военных кафедр в военные учебные центры, преподаватели также не потеряют место работы, заявил статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков.

В начале июня правительство России внесло в Государственную думу законопроект о замене военных кафедр в вузах военными учебными центрами. В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины и так далее).

"Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием военный учебный центр. Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса… Не предполагается сокращать военную подготовку студентов", - сказал Панков журналистам.

По его словам, эта идея была согласована с ректорским сообществом, после чего был подготовлен законопроект, который не получил ни одного замечания. Также у него есть согласования от всех федеральных органов исполнительной власти.

"У нас нет серьезных нареканий к качеству подготовки и военнослужащих запаса, и кадровых офицеров. Сто процентов выпускников гражданских вузов, которых мы готовим для службы на офицерских должностях, идут служить и очень хорошо служат", - добавил Панков.

Он также подчеркнул, что объемы военной подготовки возрастают, поэтому никакой угрозы для преподавателей военных кафедр потерять место работы не существует. В свою очередь для студентов обучение в военном учебном центре ничем не будет отличаться от обучения на военной кафедре.

Как рассказал Панков, сегодня военную подготовку в гражданских вузах проходят около 61 тысячи студентов, из них по подготовке кадровых офицеров - 10,5 тысячи, офицеров запаса - 34,2 тысячи, сержантов и солдат запаса - 16,5 тысячи.

В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. В частности, 34 учебных военных центра проводят подготовку офицеров для последующей военной службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям. Также 83 военных кафедры (факультета военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.
18.06.2018
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