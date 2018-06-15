Pratt & Whitney прокачивает новую версию двигателя F-35
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Истребитель F-35B корпуса морской пехоты США совершает вертикальную посадку на MCAS Beaufort в Южной Каролине после тренировочного полета. (Фото: Джефф Мартин).
Источник: https://www.defensenews.com/
Pratt & Whitney модернизирует двигатель F-35 по повышению мощности и оптимизации охлаждения, позволяющие самому тяжелому истребителю МО США стать ещё мощнее.
В сообщении компании говорится, что новая версия Growth Option 2.0 двигателя F135, запущенного во вторник, имеет более совершенную систему управления мощностью и отводом тепла, что позволит разместить на F-35 новое вооружение и сенсоры.
Двигатель F135 также соединил в себе новые разработки из концепции Growth Option 1.0, представленной в 2017 году, по компрессору и турбине, обеспечившие рост тяги и экономию топлива.
12 июня в интервью News Defense президент подразделения двигателей Pratt & Whitney Мэтью Бромберг заявил, что компания решила работать над усовершенствованиями системы управления мощностью и теплом F135 или PTMS [1] на основе отзывов по F-35 от управления по разработке совместных программ.
Pratt в 2017 году испытал стартовую версию двигателя Growth Option 1.0 под названием «демонстрационный двигатель со сниженным потреблением топлива», который продемонстрировал, что модернизация может улучшить тягу на 10% и снизить расход топлива на 6%.
Бромберг отметил, что пока пилоты, летающие на истребителе вертикального взлёта F-35B, наивно мечтали об увеличении тяги двигателя, JPO [2] заявило, что улучшение мощности и охлаждения действительно необходимы, особенно когда программа переходит из стадии разработки в стадию модернизации, также известной как Block 4 или CCDD [4].
Pratt уже начала испытание ряда технологий обновления Growth Option 2.0 на различных установках и прототипах. Бромберг назвал модернизацию «относительно низким риском» и отметил, что, вероятно, технология может быть отлажена в течение 4-х лет.
Однако, он отказался назвать испытания завершенными, как и озвучить количественное определение новых значений мощности и охлаждения, заявив лишь, что они «значительны».
Несмотря на то, что Министерство обороны не подписало контракт на модернизацию двигателя F135 в рамках CCDD, руководители Pratt надеются, что оно это сделает, как только завершит разработку стратегии.
«По мере развития программы F-35 по стратегии CCDD, мы стремимся опережать требуемые параметры развития, направленные на модернизацию F-35», - сказал Бромберг в своем заявлении. «Мы постоянно оцениваем потребности клиентов и соответствие технологическим возможностям, что бы предотвращать возникающие угрозы».
Автор: Валери Инсинна
Перевод: ВПК.name
Примечание ВПК.name
- PTMS (Power Thermal Management System) – система управления теплововыделением
- JPO (Joint Program Office) - управление по разработке совместных программ
- CCDD (Continuous Capability Development and Delivery) – непрерывное развитие возможностей и поставок
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15.06.2018
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