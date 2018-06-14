Китайский спутник-ретранслятор вышел на точку L2 над обратной стороной Луны



Полнолуние. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Полнолуние. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Китайский спутник-ретранслятор "Цюэцяо" ("Сорочий мост") успешно вышел в точку Лагранжа L2 над обратной стороной Луны и стал первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите, сообщает Национальное космическое управление Китая.

Спутник "Цюэцяо" для лунной миссии "Чанъэ-4" запустили 21 мая с космодрома Сичан на юго-западе Китая. На точку L2, расположенную в 65 тысячах километров от Луны, он вышел сегодня утром, в 06:06 мск.

В точке Лагранжа L2 орбитальный период объекта равен орбитальному периоду Земли, так что объект способен долгое время сохранять ориентацию относительно Солнца и Земли.

Во второй половине этого года Китай планирует запустить исследовательский аппарат "Чанъэ-4", который должен совершить посадку на обратной стороне Луны. В таком случае прямая связь будет невозможна и за передачу сигналов между Землей и аппаратом будет отвечать "Цюэцяо".

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадку на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый этап программы уже успешно завершился.