Китайский спутник-ретранслятор вышел на точку L2 над обратной стороной Луны
|
|
Полнолуние. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Китайский спутник-ретранслятор "Цюэцяо" ("Сорочий мост") успешно вышел в точку Лагранжа L2 над обратной стороной Луны и стал первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите, сообщает Национальное космическое управление Китая.
Спутник "Цюэцяо" для лунной миссии "Чанъэ-4" запустили 21 мая с космодрома Сичан на юго-западе Китая. На точку L2, расположенную в 65 тысячах километров от Луны, он вышел сегодня утром, в 06:06 мск.
В точке Лагранжа L2 орбитальный период объекта равен орбитальному периоду Земли, так что объект способен долгое время сохранять ориентацию относительно Солнца и Земли.
Во второй половине этого года Китай планирует запустить исследовательский аппарат "Чанъэ-4", который должен совершить посадку на обратной стороне Луны. В таком случае прямая связь будет невозможна и за передачу сигналов между Землей и аппаратом будет отвечать "Цюэцяо".
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадку на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый этап программы уже успешно завершился.
|
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2018 Как поживает проект ПТК "Федерация"
15.06.2018 Спутник-ретранслятор для китайской лунной миссии "Чанъэ-4" вышел на заданную орбиту
23.05.2018 Китай запустил спутник для ретрансляции сигналов с обратной стороны Луны
25.04.2018 Китай в мае запустит три спутника для лунной миссии "Чанъэ-4"
13.04.2018 Китай намерен осуществить первый биологический эксперимент на Луне
15.01.2018 Китай вывел на орбиту два навигационных спутника BeiDou
22.09.2017 СМИ: Китай запустит космическую миссию к Марсу около 2020 года
04.07.2017 Опубликовано видео неудачного запуска китайской ракеты "Чанчжэн-5"