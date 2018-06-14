Неурегулированность проблем вокруг ПРО США сводит на нет усилия по разоружению - Рябков



Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Сергей Рябков.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о негативном влиянии неурегулированности ситуации вокруг американской ПРО на процессы разоружения.

Неурегулированность проблем вокруг ПРО США сводит на нет усилия по разоружению, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для дальнейшего развития процесса ядерного разоружения необходимо сосредоточить усилия международного сообщества, прежде всего на решении актуальных проблем в области международной безопасности и стабильности", - заявил он, выступая в Москве на конференции "50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы".

"Среди них - выход из договора по ПРО, а затем неограниченное одностороннее развёртывание систем глобальной противоракетной обороны США, отказ от ратификации ДВЗЯИ, разработка высокоточных стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, перспектива вывода ударных компонентов в космос, сохраняющиеся и кое в чем нарастающие количественные и качественные дисбалансы в сфере обычных вооружений", - продолжил замминистра.

С.Рябков подчеркнул, что "сохранение неурегулированности вокруг этих проблем и даже тенденция к дальнейшему осложнению некоторых из них, подрывает и разрушает доверие между государствами и, по сути, сводит на нет все разоруженческие усилия".