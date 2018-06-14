Россия не оставит без последствий увеличение военного контингента США в Норвегии - посольство



Национальная гвардия Миннесоты в норвежской форме осваивает лыжи в лагере Вэрнес, Норвегия.

Источник: © flickr.com, Minnesota National Guard Национальная гвардия Миннесоты в норвежской форме осваивает лыжи в лагере Вэрнес, Норвегия.Источник: © flickr.com, Minnesota National Guard

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Увеличение военного контингента США в Норвегии вызывает серьезную озабоченность России, это - недружественный шаг, который повлечет за собой последствия, заявили в посольстве РФ в Норвегии.

"Мы уже неоднократно комментировали расширение иностранного военного присутствия в Норвегии. Ситуация не поменялась: будь то Вэрнес в Центральной Норвегии, Рюгге в Южной Норвегии или Сетермуен в Северной Норвегии - подобные шаги вызывают у нас серьезную озабоченность", - говорится в комментарии российской дипмисии, опубликованном в "Фейсбуке".

Там подчеркнули, что подобные действия находятся в прямом противоречии с норвежским решением 1949 года "не предоставлять баз на норвежской территории Вооружённым силам иностранных держав до тех пор, пока Норвегия не подвергнется нападению или угрозе нападения".

"Они делают Норвегию не вполне предсказуемой, чреваты ростом напряженности, подталкивают к гонке вооружений и ведут к дестабилизации обстановки на Севере Европы. Квалифицируем их как однозначно недружественные - без последствий они не останутся", - подчеркнули в дипмисии.

В комментарии отмечается, что заявления о размещении военного контингента на ротационной, а не постоянной основе "не должны вводить в заблуждение - конкретные персоналии меняются, но присутствие остается непрерывным (так функционирует любая постоянная военная база или, например, посольство)".

"Военные проводят "тренировки" по территории всей страны, включая север. Не исключается их направление в другие страны региона, в том числе внеблоковые", - подчеркнули в посольстве.

"Особую озабоченность вызывает, что планы реализуются Осло в условиях отсутствия субстантивного двустороннего политического диалога, а также полноценных контактов между военными, от которых норвежская сторона всячески уходит", - отметили в российской дипмиссии.

Там подчеркнули, что "безопасность в Европе должна быть равной и неделимой". "Построить ее можно только на основе соблюдения подлинных национальных интересов, взаимного уважения и сотрудничества. Чем скорее это поймут в Осло, тем лучше", - отмечается в комментарии.

Ранее на этой неделе правительство Норвегии объявило, что намерено обратиться с просьбой к США о наращивании численности американского военного персонала в стране.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен распространил заявление, в котором, в частности, говорится, что "оборона Норвегии зависит от поддержки со стороны союзников по НАТО".