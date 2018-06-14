36 российских военных кораблей вышли в Баренцево море



Военно-морские учения "Кумжа – 2018".

Источник: © РИА Новости, Павел Львов Военно-морские учения "Кумжа – 2018".Источник: © РИА Новости, Павел Львов

Необъявленные российские учения собрали крупнейшую флотилию за последние годы. По легенде, российские корабли должны отразить масштабное нападение противника. Учения проходят недалеко от норвежской границы, а норвежские власти о них так и не предупредили.

"Боевые действия" противолодочных кораблей Северного флота начались в среду вечером. Российское Министерство обороны сообщает, что военнослужащим предписано строжайше соблюдать правила безопасности, действующие для боевых учений.

По сообщению издания "Индепендент Баренц Обзервер" (The Independent Barents Observer), обширные районы Баренцева моря закрыты для гражданских судов и пассажирских самолетов. Причина - Северный флот проводит крупнейшие учения за 10 лет.

Всего в Баренцево море направлено 36 военных кораблей и вспомогательных судов. В воздухе поднимутся около 20 самолетов. Вдоль побережья Кольского полуострова будет размещено более 150 единиц артиллерии, ракетных установок и специального оборудования. Учения продлятся до следующей недели.

"С российской стороны уже несколько лет наблюдается высокая активность на уровне флота. По нашим наблюдениям, начавшиеся учения вписываются в общую картину", - говорит генерал-лейтенант Ивар Муэн (Ivar Moen), представитель оперативного штаба норвежского командования.

Не предупредили

По словам Муэна, учения начались по тревоге, и Норвегию об этом не предупредили.

"В таком случае, разумеется, предупреждать особо не принято. Российская сторона утверждает, что сбор-поход начался по тревоге", - объясняет Муэн.

По его уверению, в Норвегии пристально следят за происходящим по ту сторону границы.

"Вообще это наша работа - следить за тем, что происходит у нас под боком и всегда быть хорошо осведомленными. Мы мониторим ситуацию каждый день. Разумеется, за учениями мы тоже приглядываем", - говорит он.

Целевое учение

Страница российского Министерства обороны сообщает, что в ходе учений будет отражен массированный удар условного противника. Корабли Северного флота применят ряд вооружений, включая ракеты, мины и торпеды.

В учениях участвуют ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", а также большие десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец".

Сообщается, что участвуют как атомные, так и дизель-электрические подводные лодки Северного флота, однако ни названия, ни классы при этом не упоминаются.

Ида Луисе Рустад (Ida Louise Rostad), Кристиан Сёнвисен Бюэ (Kristian Snvisen Bye), Эскил Вие Фурунес (Eskil Wie Furunes)

NRK, Норвегия