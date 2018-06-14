Россия объявила Китаю стоимость истребителя Су-35. Цена одного самолета Су-35 дороже американского F-35 на 10 миллионов долларов



Истребитель Су-35С во время летно-тактических учений.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Истребитель Су-35С во время летно-тактических учений.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Российская государственная корпорация "Ростехнологии" 24 мая на открытии Петербургского международного экономического форума заявила о том, что в 2015 году Россия и Китая подписали контракт на поставку 24 истребителей Су-35С на сумму в 2,5 миллиарда долларов. К настоящему моменту Россия уже поставила Китаю 14 самолётов Су-35С, оставшиеся 10 истребителей будут доставлены в течение этого года. Если рассчитывать по сумме, прописанной в контракте, то в среднем один истребитель обходится нашей стране в более чем 104 миллионов долларов. Американский стелс-истребитель F-35A в стандартной комплектации стоит примерно 94,5 миллионов долларов. Таким образом, в среднем цена одного самолёта Су-35 выше американского F-35 на 10 миллионов долларов. Но эти цены никак нельзя сравнивать, так как по контракту с Россией в стоимость истребителя также включены обучение персонала, бортовое оружие, запасные части для двигателей, и оборудование. А 94,5 миллиона за американский F-35A - это всего лишь заводская цена без каких-либо дополнительных комплектаций.

Ранее сообщалось, что по контракту Китай потратит 2 миллиарда долларов на закупку истребителей Су-35. Цена за каждый самолет составила 85 миллионов долларов. Однако выяснилось, что при заключении контракта не все пункты были чётко оговорены. На самом деле стоимость истребителей составила больше 2 миллиардов долларов. Это подтвердило недавнее публичное заявление корпорации "Ростехнологии".

В марте этого года российское новостное агентство "Спутник" объявило о том, что Россия начала осуществлять поставки Су-35 в Индонезию. По контракту с Индонезией Россия должна доставить 11 истребителей Су-35 стоимостью 1,1 миллиарда долларов. Согласно контрактной стоимости цена за один самолёт составила чуть больше 100 миллионов долларов. Хотя нам неизвестна комплектация этих истребителей для других стран, для Китая это, безусловно, выгодная сделка. В комплектацию, которую предлагает нам Россия, входит двигатель 117S, который мы очень давно хотели приобрести, а также соответствующая система управления самолётом.

В начале мая первый истребитель Су-35, полученный ВВС Китая, вернулся в Россию. По сообщениям российских СМИ, отправка Су-35 в Россию связана с обучением и подготовкой китайского лётного состава. После завершения поставок СУ-35 будущие проекты не будут противоречить раннее заключенному контракту. К тому же расходы будут включены в контрактную стоимость - 2,5 миллиардов долларов. По крайней мере в стоимость будущих контрактов, несомненно, будут включены расходы на обучение персонала.

Более того, все больше военных наблюдателей и специалистов в области авиации высказывают мнение о том, что на самом деле покупку истребителей Су-35 можно рассматривать как покупку "авиационных двигателей". Двигательная система Су-35 включает в себя такие технологии, как векторное управление двигателем, программное обеспечение и компоненты, которые достаточно плохо развиты в промышленности Китая.

После того как истребители Су-35 поступили на вооружение в ВВС Китая, появились две очень интересных тенденции. Во-первых, двигатели на истребителях J-20 стали заменяться на отечественные. Во-вторых, на истребителях J-10B стали тестировать векторные сопла отечественного производства.

Что касается истребителя J-20, то в настоящий момент для его нормального функционирования мощностей турбовентиляторного двигателя 10B все еще недостаточно, а до турбовентиляторного двигателя 15 еще далеко. Несмотря на то, что двигатель 117S истребителя Су-35 имеет более короткий срок службы, чем двигатель F119, используемый в американском F-22, сила тяги двигателя Су-35 намного больше. До того, как китайским инженерам удалось разработать свой собственный тип двигателя на истребителях J-20, были установлены американские двигатели AL-31F. Сейчас же использование двигателей Су-35 позволило не только увеличить боеспособность китайских истребителей, но и приблизить их сверхзвуковые характеристики к американским F-22 и F-35.

Развитие в отечественном авиастроении технологий производства векторных сопел также непосредственно связано с двигателем Су-35. Ни для кого не будет неожиданностью тот факт, что в будущем в Китае на базе двигателя Су-35 может появиться комбинированный двигатель с отечественными соплами.

Причина, по которой средняя цена контракта на покупку Китаем истребителей Су-35 дороже американских F-35, во многом обусловлена "комплектацией", в которую входят немало услуг. Но самое ценное - это тот самый двигатель, о котором так много говорят уже на протяжении многих лет. Будь это программное обеспечение или компоненты военных двигательных систем, отечественная военная промышленность в последние годы достигла больших успехов, однако она все ещё на десятилетия отстаёт от передового мирового уровня. Неизвестно, сколько времени потребуется Авиационно-двигательной компании Китая, чтобы устранить этот "технологический разрыв".

Редакционная статья

Феникс, Китай