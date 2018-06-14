В Госдуме отреагировали на сосредоточение разнородных сил ВСУ на Азовском море

В российской Госдуме выразили беспокойство по поводу создания Украиной в регионе Азовского моря разнородной ударной группировки. Депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что данная группировка вызывает беспокойство в преддверии Чемпионата мира по футболу.

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Политик напомнил о размещении у границ с Россией украинской штурмовой авиации и считает это не случайным совпадением. По мнению политика, Киев пытается "сыграть" на западную публику и намеренно провоцирует конфликт с Российской Федерацией. В тоже время Бальбек отметил, что Россия уже давно разработала дополнительные варианты обороны полуострова Крым на случай вооруженного конфликта с Украиной. Кроме этого, депутат заявил, что любые попытки нападения на российские объекты, не зависимо от того, корабль это или побережье, будут расценены как полномасштабное военное наступление.

В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что военная группировка, сосредоточенная Украиной в Азовском море, не вызывает серьезных опасений, в виду оснащения старым советским вооружением, не раз прошедшим ремонт. Политик пояснил, что вооруженная ржавыми кораблями и сломанными самолетами группировка не может называться "ударной", как бы этого не желали украинские генералы. При этом Шаманов отметил, что Россия будет внимательно следить за действиями этой "ударной" группировки и отреагирует незамедлительно в случае возникновения угрозы со стороны Украины.