В РФ заложат головной гидрографический катер-катамаран
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Головное гидрографическое судно катамаранного типа проекта 23370Г будет заложено для ВМФ РФ в третьем квартале, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Минобороны РФ
Данное судно станет первым катером-катамараном, построенным в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой флота. Оно будет использоваться при проведении широкого круга исследований в морской зоне.
Контракт на строительство выдан предприятию КАМПО. Планируется строительство серии катеров проекта 23370Г, "оснащенных современными средствами изучения рельефа дна, проведения гидрометеорологических наблюдений и обслуживания навигационных знаков", говорится в релизе.
Минобороны РФ
Отмечается, что все суда этой серии будут названы в честь известных российских маячников.
В пресс-службе пояснили, что модульные гидрографические катера проекта 23370Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М, строящихся подмосковным предприятием для поисково-спасательных подразделений ВМФ.
Катера-катамараны уже зарекомендовали себя положительно с точки зрения надежности и эффективности. Их водоизмещение – 130 т, автономность по запасам воды и провизии – 5 суток, дальность плавания экономическим ходом – до 300 миль, мореходность – 5 баллов. Экипаж судна – 7 человек, скорость хода – 13 узлов.
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14.06.2018
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