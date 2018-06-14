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В РФ заложат головной гидрографический катер-катамаран

15.06.2018 Военное обозрение 484 0
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Головное гидрографическое судно катамаранного типа проекта 23370Г будет заложено для ВМФ РФ в третьем квартале, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Данное судно станет первым катером-катамараном, построенным в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой флота. Оно будет использоваться при проведении широкого круга исследований в морской зоне.

Контракт на строительство выдан предприятию КАМПО. Планируется строительство серии катеров проекта 23370Г, "оснащенных современными средствами изучения рельефа дна, проведения гидрометеорологических наблюдений и обслуживания навигационных знаков", говорится в релизе.

Минобороны РФ

Отмечается, что все суда этой серии будут названы в честь известных российских маячников.

В пресс-службе пояснили, что модульные гидрографические катера проекта 23370Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М, строящихся подмосковным предприятием для поисково-спасательных подразделений ВМФ.

Катера-катамараны уже зарекомендовали себя положительно с точки зрения надежности и эффективности. Их водоизмещение – 130 т, автономность по запасам воды и провизии – 5 суток, дальность плавания экономическим ходом – до 300 миль, мореходность – 5 баллов. Экипаж судна – 7 человек, скорость хода – 13 узлов.
14.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
23370 ММК
23370М ММК

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