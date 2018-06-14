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ВВС Индии отказались закупать российские Су-30МКИ

15.06.2018 Военное обозрение 454 0
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Индийские военно-воздушные силы отказались от закупки дополнительной партии истребителей Су-30МКИ. Свое решение командование ВВС объяснило якобы "высокой стоимостью обслуживания". Издание India Today пишет, что в ходе учений "Гаганшакти" индийские ВВС выяснили, что стоимость эксплуатации самолетов Су-30МКИ "выше, чем у других самолетов западного производства в расчете на час полета".

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Как поясняют в командовании ВВС, принято решение приобрести более экономичные западные машины, так как заказанных 272 истребителей Су-30МКИ вполне достаточно (почти 50% истребительного парка), и они составляют основу истребительного парка ВВС Индии на ближайшие несколько десятилетий.

Ранее индийский концерн Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) предложил ВВС Индии собрать еще 40 истребителей Су-30МКИ приблизительно за 2,5 млрд долл. HAL ведет сборку Су-30МКИ по российской лицензии на авиационном комплексе в Насике. Президент HAL Суварна Раджу заявил, что его объединение готово поставить эти 40 дополнительных истребителей по цене 4,25 млрд рупий (62,7 млн долл) за самолет (то есть суммарно за 170 млрд рупий), в то время, как, по его данным, ВВС Индии сейчас начинают закупку истребителей Dassault Rafale по цене 11,25 млрд рупий (166 млн долларов) за самолет, причем без учета стоимости закупки для Rafale вооружения и технической поддержки. Предлагаемые 40 дополнительных Су-30МКИ предлагалось оснастить крылатыми ракетами "БраМос" ALCM.

Как сообщается, HAL в настоящее время производит сборку последних 23 Су-30МКИ из 272 ед., заказанных в России. Первые 50 самолетов для ВВС Индии были полностью собраны в России с дальнейшей передачей необходимых для сборки технологий индийской стороне, передает ЦАМТО.
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Rafale
Су-30
Су-30МК
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