Делегация Минобороны РФ приняла участие в совещании, посвященном развитию оборонных предприятий Тульской области



Военная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180416/1518496877.html.

Источник: РИА Новости / Сергей Мамонтов Военная техника в цехе Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20180416/1518496877.html.Источник: РИА Новости / Сергей Мамонтов

ЦАМТО, 14 июня. Делегация Минобороны РФ приняла участие в совещании, посвященном вопросам производства оборонной и гражданской продукции организациями ОПК Тульской области.

В совещании принял участие начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Говоря о выполнении заданий государственного оборонного заказа, начальник ГУВ ВС РФ генерал-лейтенант А.Гуляев отметил, что при "исполнении ГОЗ за период 2015-2018 годов с оборонными предприятиями Тульской области заключено более 200 государственных контрактов, а 17 предприятий области являются головными исполнителями заданий в интересах Минобороны России".

"Анализ выполнения ГОЗ показывает высокий уровень организации работ тульскими оборонщиками, – подчеркнул А.Гуляев. – Нареканий по срокам поставки и качеству поставляемой продукции у Минобороны нет".

Также участники совещания ознакомились с продукцией, изготавливаемой в рамках текущих обязательств перед Минобороны. Делегации были представлены образцы ЗРПК "Панцирь-С", а также его арктический вариант, различные боевые модули для оснащения боевых бронированных машин, мобильный противотанковый комплекс "Корнет" на шасси бронеавтомобиля "Тигр", боевое и охотничье стрелковое вооружение.

Рабочее совещание было проведено на территории АО "Конструкторское бюро приборостроения им академика А.Г.Шипунова" под общим руководством зампредседателя правительства Юрия Борисова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.