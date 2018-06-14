В третьем квартале 2018 года для гидрографической службы ВМФ России будет заложен головной катер катамаранного типа
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Многофункциональный модульный катер проекта 23370 ОАО КАМПО.
Источник: http://www.tetis-pro.ru/
ЦАМТО, 14 июня. В третьем квартале 2018 года на предприятии "КАМПО" для гидрографической службы ВМФ России будет заложен головной многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г.
Он станет первым гидрографическим судном катамаранного типа, построенным в интересах Управления навигации и океанографии Минобороны РФ для использования гидрографической службой ВМФ при проведении широкого спектра гидрографических исследований в морской зоне. Планируется, что предприятие "КАМПО" построит серию гидрографических катеров проекта 23370Г, оснащенных самыми современными средствами изучения рельефа дна, производства гидрометеорологических наблюдений и обслуживания навигационных знаков.
Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами Главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева.
Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны с точки зрения эффективности.
Катер проекта 23370Г будет судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России. Водоизмещение катера составит около 140 т, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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14.06.2018
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