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В третьем квартале 2018 года для гидрографической службы ВМФ России будет заложен головной катер катамаранного типа

15.06.2018 ЦАМТО 452 0
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катер проекта 23370
Многофункциональный модульный катер проекта 23370 ОАО КАМПО.
Источник: http://www.tetis-pro.ru/

ЦАМТО, 14 июня. В третьем квартале 2018 года на предприятии "КАМПО" для гидрографической службы ВМФ России будет заложен головной многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г.

Он станет первым гидрографическим судном катамаранного типа, построенным в интересах Управления навигации и океанографии Минобороны РФ для использования гидрографической службой ВМФ при проведении широкого спектра гидрографических исследований в морской зоне. Планируется, что предприятие "КАМПО" построит серию гидрографических катеров проекта 23370Г, оснащенных самыми современными средствами изучения рельефа дна, производства гидрометеорологических наблюдений и обслуживания навигационных знаков.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами Главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны с точки зрения эффективности.

Катер проекта 23370Г будет судном катамаранного типа, построенным по заказу ВМФ России. Водоизмещение катера составит около 140 т, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
14.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
23370 ММК
23370М ММК

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