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Участники новоземельской экспедиции Северного флота замерили радиационный фон по маршруту следования

15.06.2018 ЦАМТО 503 0
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Караван судов на трассе Северного морского пути. архивное фото
Караван судов на трассе Северного морского пути. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / А. Соломонов

ЦАМТО, 14 июня. Десятый день с начала экспедиции по маршрутам первопроходцев Новой Земли военнослужащие экспедиционного отряда Северного флота встретили на переходе к полярной станции Малые Кармакулы. До нее от места стоянки в заливе Абросимова 130 км.

В 1896 году впервые по этому маршруту прошел полярный исследователь Феодосий Чернышев.

Североморцы ежедневно преодолевают около 60 км на вездеходах "Витязь" по местности со сложным рельефом. По пути военнослужащие выполняют ряд исследований по инструкциям Института географии Российской академии наук. Также они испытывают приборы, предоставленные научно-исследовательским центром Центрального Полигона Российской Федерации и проводят регулярные метеонаблюдения, а также измеряют радиационный фон на маршруте перехода, который соответствует природной норме, сообщает пресс-служба Северного флота.
14.06.2018
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