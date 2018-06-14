Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника



Истребитель Су-57.

Источник: http://www.globallookpress.com Истребитель Су-57.Источник: http://www.globallookpress.com

В Индии приступили к разбору полётов в ситуации, связанной с отказом от совместного с Россией участия в проекте истребителя 5-го поколения FGFA. Как известно, несколько месяцев назад в Нью-Дели заявили, что выходят из проекта, так как вложение средств в него себя не оправдывает. Конкретные претензии: на данном этапе российский проект, по мнению индийской стороны, нельзя относить к полноценному 5-му поколению из-за эксплуатации двигателя "1-го этапа" и из-за отсутствия реализованной технологии "стелс". Напомним, что индийская сторона при этом заявила, что финансировать проект не будет, но может вернуться к вопросу участия в программе, как только Россия все недоработки устранит.

Теперь в индийских СМИ всё чаще можно встретить публикации о том, что индийские власти сделали весьма рискованный шаг, так как в конечном итоге ВВС Индии вообще могут остаться без военных самолётов 5-го поколения в тот момент, когда они уже есть у главного геополитического оппонента – Китая.

В издании The Economic Times опубликована статья, в которой рассказывается, что, на первый взгляд Индия, выйдя из проекта, сэкономила миллиарды долларов. Названа общая сумма в проекте FGFA, подразумевавшем кооперацию. Это $9 млрд. Однако тут же говорится, что затратная сделка с Россией поставила бы в конечном итоге Индию на уровень, сопоставимый по наличию новых истребителей с Китаем и даже США. Мало того, Индия, участвуя в проекте, автоматически получала бы доступ к новым технологиям, реализуемым в ходе проекта. Кого объявили ответственным за отказ от кооперации с Россией? Это DRDO – Оборонная научно-исследовательская организации Индии, руководство которой, как заявлено, утверждало, что имеет "все инструменты и способности для разработки новых технологий" (для самолёта проекта 5-го поколения).

В материале говорится, что отказом от кооперации Индия уже потеряла 295 млн долларов, вложенных в разработку проекта, и теперь точно не получит 4 прототипа (было предусмотрено контрактом) к 2020 году.

Отмечено, что всего Индия собиралась законтрактовать на уровне совместной сборки не менее 127 таких самолётов.

Теперь нет контракта, нет чёткого понимания того, какую работу нужно проделать, чтобы получить самолёты 5-го поколения плюс технологию их производства. Остаётся "экономить деньги", и ждать, когда самолёты Су-57 доведёт до ума Россия – и тогда уже снова войти в проект. Но только кто сказал, что Россия в этом случае передаст Индии технологии, особенно учитывая тот факт, что индийская DRDO заявила о наличии собственных возможностей для создания технологий?.. Такое ожидание наносит удар по развитию ВВС Индии. Это и обсуждается наиболее активно в индийской экспертной среде.