Дюмин: предприятиям ОПК нужен единый госзаказ на гражданскую продукцию
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Изображение модернизированной БМД-2, оснащенной боевым отделением Б05Я01-01 "Бережок" на плакате на церемонии открытия нового цеха модернизации легкобронированной техники на тульском предприятии «Щегловский Вал» (входит в ГК "Ростех"). Выступает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тула, 29.09.2017.
Источник: Пресс-центр правительства Тульской области
По мнению главы региона, для координации работы в этом направлении целесообразно создать межведомственную структуру по примеру Военно-промышленной комиссии
ТУЛА, 13 июня. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность формирования для предприятий оборонно- промышленного комплекса единого государственного заказа на гражданскую продукцию на основе программ закупок федеральных министерств и госкорпораций. Об этом он сообщил в Туле на совещании по выпуску оборонной и гражданской продукции на заводах региона, которое в среду провел вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Для развития выпуска гражданской продукции необходимо ввести централизованное планирование научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, формирование единого государственного заказа на гражданскую продукцию на основе программ закупок федеральных министерств и госкорпораций, проведение политики внешнеэкономического протекционизма", - сказал Дюмин.
По мнению главы региона, для координации работы в этом направлении целесообразно на федеральном уровне создать межведомственную структуру по примеру Военно-промышленной комиссии. "Основной функцией такой структуры должно стать закрепление за ведущими предприятиями ОПК стратегических направлений развития гражданского машиностроения - станкостроения, инструментального производства, экологического машиностроения, энергомашиностроения и радиоэлектроники", - отметил Дюмин.
Юрий Борисов напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу повысить долю гражданской продукции в ОПК до 50% к 2030 году. "Нужно научиться выпускать конкурентоспособную продукцию, которая будет иметь реальный спрос, прежде всего, на российском рынке. И в дальнейшем будет реализовываться на внешние рынки, что позволит предприятиям развивать военно-техническое сотрудничество в этой сфере", - отметил он.
Рабочая поездка Борисова в Тульскую область стала первой после назначения его на должность заместителя председателя правительства России. В совещании также приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, представители Минобороны и Минпромторга РФ, руководители предприятий ОПК.
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13.06.2018
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Hazzard
7720
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№3
14.06.2018 11:10
Оу... Внеконкурсные закупки у заранее определенного поставщика... какую вкусную кормушку вижу я.
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unwide
922
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№4
14.06.2018 15:40
Вообще, давно пора двигаться в этом направлении.. Но налицо кризис идей.
Я вот например, давно жду неубиваемый отечественный смартфон - стильный аккуратный кирпичик из цельнотитанового бруска с основным сенсорным е-инк экраном :)
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ОсА
264
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№5
14.06.2018 16:47
Цитата, unwide сообщ. №4
жду неубиваемый отечественный смартфонВозьмите сначала неубиваемую отечественную флешку :)
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