Конец уходу пилотов: ВВС США запускает новые бонусы и льготы – заработает ли это в этот раз?



Самолет F-16 Fighting Falcon базы Joint Base Langley-Eustis, штат Вирджиния, получает топливо от KC-135 Stratotanker, принимая участие в учениях Red Flag 16-3 на авиабазе Неллис, штат Невада (Фото: сержант Дэвид Саланитри / ВВС США).

Источник: https://www.airforcetimes.com/ Самолет F-16 Fighting Falcon базы Joint Base Langley-Eustis, штат Вирджиния, получает топливо от KC-135 Stratotanker, принимая участие в учениях Red Flag 16-3 на авиабазе Неллис, штат Невада (Фото: сержант Дэвид Саланитри / ВВС США).Источник: https://www.airforcetimes.com/

Наконец, по прошествии почти двух лет с момента, когда лидеры ВВС США начали бить тревогу по поводу нехватки пилотов, ключевые элементы решения проблемы встали на свои места.

В эксклюзивных интервью Air Force Times начальник штаба ВВС генерал Дейв Голдфейн подчеркнул, что к нехватке почти 2000 пилотов привело множество факторов, о которых предупреждало руководство. Это может «разрушить войска» - особенно учитывая, что коммерческие авиакомпании находятся в разгаре одного из самых тяжелых и длительных кадровых дефицитов десятилетия.

Поэтому, сказал он, не надо ждать появления какой-то «серебряной пули», которая решит эту проблему раз и навсегда.

Вместо этого Голдфейн сказал, что ВВС прорабатывают решения по различным направлениям: в том числе вербовке и обучению новых пилотов, возвращению отставных пилотов, убеждению опытных пилотов оставаться сверхсрочно и улучшению жизни пилотов, чтобы они чувствовали себя счастливее - это сочетание должно позволить закрыть кадровый разрыв.

Голдфейн, беседовавший с Air Force Times 2 и 3 июня во время своей поездки на Военные игры 2018 в Академию ВВС в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, сказал, что ВВС сформировали список из 69 различных инициатив по устранению нехватки пилотов.

Голдфейн предчувствует, что ВВС стоит на пороге объявления плана, который является самым важным элементом решения проблемы пилотов: возрождения эскадрилий ВВС и обеспечения их сильными, эффективными лидерами.

«Для меня это секретная приправа, - сказал Голдфейн. «Это то, чем собираются удержать людей. Это то, что удерживало меня. Если я смогу получить опытных командиров эскадрильи, им дадут полномочия по управлению их эскадрильями, ресурсы, необходимые для выполнения задач, они вдохновят своих летчиков, это будет дальновидной и самой эффективной страховкой, против найма авиакомпаниями, которая у нас когда-либо была».

Военно-воздушные силы уже предприняли ряд шагов по увеличению полномочий принятия решений вплоть до уровня эскадрильи и подчеркивают, что они доверяют командирам эскадрильи принимать правильные решения и сокращать инструкции, которые связывали их руки, - и Голдфейн считает, что эти шаги уже приносят плоды.

«[Будучи начальником штаба] я знаю, что люди иногда говорят мне то, что я хочу услышать», - сказал Голдфейн. «Так я доверяй, но проверяй парень. Но я слышу достаточно независимых рассказов, которые указывают ... что, все те вещи, которые мы пытаемся сделать [делаются], порождают разногласия».

Гольдфейн и секретарь ВВС Хизер Уилсон собираются выпустить «план реализации», чтобы двигаться дальше и сделать больше для возвращения эскадры в сердце ВВС, повысив боевой дух, удовлетворение и гордость летчикам.

Истребитель F-15E Strike Eagle 492-й истребительной эскадрильи ждет разрешения на взлет на базе ВВС Неллиса (штат Нью-Йорк) (Фото: сержант Мэтью Плев / ВВС США). Источник: https://www.airforcetimes.com/

«Все это направлено на обеспечение командиров эскадрилий полномочиями по принятию решений, ресурсами, обеспечением, в котором они нуждаются, чтобы мы их развивали и предоставляли им все необходимые инструменты для достижения успеха и чтобы летчики, находящиеся в этой эскадре, чувствовали, что они «часть чего-то действительно важного», сказал Голдфейн. «Вопрос, который я задаю командирам эскадрильи, когда я там, «Эй, что значит быть в твоей эскадре? Что значит быть частью Boars или Thunderbolts, или эскадрильи обслуживания ракет?» Командир эскадрильи должен был бы выявить это».

Голдфейн отказался раскрыть детали этого плана до того, как он проинформирует об этом своих генералов во время следующей встречи лидеров ВВС, которая состоится 11 июня на авиабазе Райт-Паттерсон в Огайо.

По его словам, здоровые, хорошо организованные эскадрильи приведут к благополучию летчиков и подтолкнут пилотов продлевать сроки службы - это лучше, чем просто вкладывание денег в пилотов.

Большие деньги - это не то, что сможет удержать людей в ВВС, - сказал Голдфейн. «Люди остаются в ВВС Соединенных Штатов, потому что они чувствуют себя частью сильной команды, эскадры, которая делает значимую работу, меняющую ход событий. Вот почему они присоединились, поэтому они собираются остаться».

Подкрепить бонусами

Однако, хотя деньги это ещё не всё, Голдфейн отметил, что увеличение пилотских бонусов может помочь.

Военно-воздушные силы никогда не смогут поддерживать уровень шестизначных сумм, которые могут платить коммерческие авиакомпании, сказал Голдфейн, тем более, что их потребности составляют 4500 пилотов в год. А поскольку бывшим военным летчикам требуется только 750 часов налета для прохождения квалификации на военного пилота, что вдвое меньше, чем у невоенных летчиков - ВВС является эффективным рекрутинговым центром.

Но авиационная бонусная программа, предлагающая опытным пилотам десятки тысяч долларов в год, если они соглашаются продлить свои контракты, по крайней мере, немного сократит разрыв в оплате труда пилотов ВВС и их коммерческих коллег.

«Если я смогу снять финансовое бремя с семьи, то я ценю помощь Конгресса», выделившего больше денег на бонусы, сказал Голдфейн.

31 мая ВВС объявили о серьёзном расширении своей Авиационной Бонусной Программы. В этом году, впервые, пилоты ряда бомбардировщиков, боевых поисково-спасательных операций, специальных операций, мобилизационных и разведывательных, наблюдательных и операций рекогносцировки смогут получить те же самые массовые 420 000 долларов, которые уже предлагались пилотам истребителей.

Голдфейн сказал, что ВВС впервые предложили распространить бонусы на пилотов, которые решили продлить свои контракты максимум на 12 лет – пилотам истребителей, потому что именно там был самый большой дефицит.

Но другие категории пилотов «наступают на пятки [летчиков истребителей]», - сказал он, когда его спросили, почему служба решила расширить применение максимальных бонусов.

Пилот самолета A-10C Thunderbolt II подполковник Джереми Джонстон улыбается перед полетом. 17 мая, база ВВС Муди, штат Джорджия (Фото: старший летчик Яника П. Робинсон / ВВС США). Источник: https://www.airforcetimes.com/

Тем не менее, только эти массовые шесть цифр удерживающих бонусов способны сделать так много.

Признаком неэффективности бонусной программы удержания авиаторов, так называемого «показателя заработка», стало то, что процент летчиков, соглашающихся остаться дальше на службе за высокие бонусы, продолжает снижаться из года в год.

В прошлом году эта цифра составила 44%, что намного ниже 65% на которые рассчитывали ВВС. В 2017 году только пять пилотов-истребителей предпочли полный, 13 летний контракт, с выплатами до 455 000 долларов, которые зачислены им в этом году.

Обучение пилотов

Еще одна важная часть плана – пересмотр принципов летной подготовки в ВВС для ежегодного выпуска новых пилотов.

Голдфейн указал на ошибку ВВС в прошлые годы, поскольку они из года в год то увеличивали, то уменьшали число пилотов.

Столь частые изменения в пилотной подготовке приводили к постоянному увеличению или сокращению штата инструкторов в ВВС, учебных объектов, привлеченных самолетов и других ресурсов, необходимых для подготовки пилотов, - очень неэффективный способ подготовки.

Вместо этого он хочет, чтобы ВВС «установили газ» на постоянный объём выпуска от 1400 до 1500 пилотов в год и сохраняли его таким годами.

Но чтобы выйти на эти показатели нужно будет поработать. Военно-воздушные силы уже пытаются увеличить выпуск пилотов с 1200 до 1 400 человек, что, по словам бывшего начальника управления образования и подготовки воздушного транспорта генерал-лейтенанта Дэррил Роберсон, позволило в прошлом году максимально увеличить пропускную способность службы.

В интервью Голдфейн изложил несколько стратегий, которые, по его мнению, могут подтолкнуть подготовку пилотов к отметке 1400 в год.

По его словам, несколько смешно, но почти месячная, февральская остановка полетов T-6 ВВС, связанная с гипоксией, которая, скорее всего, выведет из строя почти 10% выпускников этого года, - возможно, создала предпосылки для начала революции в обучении пилотов.

13 марта 2018 года на военно-воздушной базе Вэнса в Оклахоме пилот 25-й летной эскадрильи залезает в салон самолета Т-38С. T-38 - это двухдвигательный реактивный УТС, используемый для подготовки пилотов истребителей и бомбардировщиков. (Фото: технический сержант Эрик Карденас / ВВС США). Источник: https://www.airforcetimes.com/

Пока T-6 Texans находились на земле, Голдфейн сказал, что нынешний командир AETC генерал-лейтенант Стивен Кваст не собирался «упускать хороший кризис».

Кваст собрал своих пилотов-инструкторов и перешел на программу подготовки пилотов зубрёшкой, которая за последние три десятилетия почти не изменилась.

Кваст со своими инструкторами сумели «пройти значительную часть учебного плана», найти способы подключения новых технологий, методов обучения и реорганизации подготовки новых пилотов в ВВС, не жертвуя стандартами, сказал Голдфейн.

Часть пересматриваемых подходов затрагивает старую «промышленную модель», при которой все пилоты одной группы, обучаются вместе до самого выпуска. Эта модель предусматривала, что стажеров, пришедших с некоторым личным опытом полетов, или которые быстрее набирали знания, сдерживали, пока слабые студенты догонят их.

Это особенно важно, сказал Голдфейн, потому что сегодня даже дети имеют доступ к компьютерным симуляторам полета, намного превосходящим то, что было доступно, когда он проходил летную подготовку в начале 1980-х годов.

Голдфейн с улыбкой вспоминал, что иногда ему приходилось практиковаться в полетах с нарисованной на стене приборной панелью и вантузами для туалета, служившими макетами дросселей.

С современными симуляторами на смартфонах или компьютерах летчики-пилоты иногда могут появиться на тренировках с элементарными летными навыками.

И если ВВС позволят таким быстро развивающимся студентам ускоренное продвижение и градацию, это позволит ВВС выпускать больше пилотов, сказал он.

Максимальные ресурсы

Военно-воздушные силы также должны выжать больше вылетов из своих тренажеров, чтобы студенты больше летали, сказал Голдфейн. Военно-воздушные силы пока не намерены приобретать дополнительных УТС - по крайней мере, пока не будет готов T-X следующего поколения, поэтому ВВС должны повысить эффективность использования имеющихся самолетов.

Это означает, ускоренную подготовку тренажеров к полетам после их приземления, сказал Голдфейн, и улучшение технического обслуживания, чтобы в мастерской оставалось как можно меньше тренажеров.

Командир 56-го истребительного крыла бригадный генерал Брук Леонард садится в кабину F-35A Lightning II на авиабазе Луки, Аризона. 6 ноября 2017 года. (Фото: Дженсен Стидхам / ВВС США). Источник: https://www.airforcetimes.com/

Глава командования ВВС генерал Эллен Павликовски и заместитель начальника штаба ВВС по логистике, инженерной и силовой защите генерал-лейтенант Джон Купер работают над инновационными способами создания «умного обслуживания после полетов», для внедрения новых технологий в техническое обслуживание и поддержание воздушных судов, сказал Голдфейн.

Военно-воздушные силы также консультируются с другими отраслевыми экспертами по «методам диагностики ТО», чтобы техники могли заранее выяснить, что необходимо настроить на самолете, чтобы избежать поломок или больших проблем.

«Это не так страшно, что мы осматриваем больше самолетов, это позволяет мне получать больше от тех самолетов, которыми я располагаю», сказал Голдфейн. «Есть много мест, на которые мы смотрим, чтобы убедиться, что мы получаем от самолета всё, что только можем».

Голдфейн также отметил сокращение дефицита обслуживающего персонала, который составлял 4000 авиатора, до 200 человек и, как ожидается, дефицит полностью исчезнет в этом году, что повысит доступность тренировочных самолетов и предоставит студентам возможность больше практиковаться.

По словам Голдфейна, недавний шаг ВВС, позволивший вернуться к действительной службе до 1000 пилотам ВВС, недавно отставным офицерам боевых систем и руководителям боевых систем, также поможет в подготовке пилотов.

23 мая ВВС объявили о расширении программы добровольного выхода в запас с сохранением активной деятельности, чтобы закрыть серьезную нехватку персонала.

Некоторые из пилотов, вернувшихся на двух-четырехлетнюю переподготовку, могут служить в качестве инструкторов по подготовке пилотов-испытателей при обучении на таких базах, как ВВС Шеппард в Техасе. Это может позволить ВВС увеличить свой так называемый «учебный поток» и выпускать новых пилотов, снизив нагрузку на оперативные эскадрильи, которые иногда вынуждены выделять пилотов на подготовку в качестве инструкторов. Они могут также служить инструкторами для более продвинутых новых пилотов, и могут учить их, определённым основным системам вооружений.

«Использование их в какой-то роли в потоке подготовки будет способствовать росту их эффективности», - сказал в интервью 22 мая заместитель начальника отдела персонала военно-воздушных сил и подразделения по разделению специальных обязанностей подполковник Грег Нита. «Будь то B-52 или F-16, вы называете нужное, а все эти самолеты имеют учебные подразделения. Поскольку ВВС апеллирует к нашим недостаткам, важно для [Голдфейна] и нашего руководства, что мы используем что-то из их опыта».

Автор: Стивен Лози

Перевод: ВПК.name

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