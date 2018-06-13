Путин и президент Боливии обсудят военно-техническое сотрудничество



Вид Боливии. Архивное фото.

Источник: © AFP 2018 / AIZAR RALDES Вид Боливии. Архивное фото.Источник: © AFP 2018 / AIZAR RALDES

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия и Боливия обсуждают возможность расширения военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом

В начале встречи Путин отметил "добрые межгосударственные отношения" между странами. По его словам, Боливия - один из важнейших партнеров России в Латинской Америке.

"У нас обсуждаются возможности расширения взаимодействия в военно-технической сфере", - сказал Путин.