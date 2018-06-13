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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ОТРК "Полонез" и ОТРК LORA в новой воинской части

14.06.2018 ЦАМТО 316 0
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Белорусско-китайские ракетные системы "Полонез"
Источник: Пресс-служба президента Азербайджана

ЦАМТО, 13 июня. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 11 июня принял участие в открытии воинской части Ракетных войск Министерства обороны, сообщает сайт President.az.

Строительство воинской части началось в мае 2017 года, ее общая площадь составляет 36 га. Создание воинской части с самой современной инфраструктурой еще более повышает ее стратегическое значение, отмечает President.az.

Глава государства осмотрел имеющуюся в парке воинской части боевую технику.

В частности, Верховному главнокомандующему представили ОТРК "Полонез", максимальная дальность стрельбы которого составляет до 300 км. Масса ракеты – 780 кг, боевой части – 140 кг, радиус поражения – 80 м. Максимальная скорость полета ОТР "Полонез" составляет 310 м/с, время для подготовки к стрельбе – 10 мин., срок эксплуатации – 10 лет. На одной боевой машине размещаются 8 ракет. Данный комплекс предназначен для поражения по всей глубине обороны противника широкой номенклатуры целей.

ОТРК LORA, представленный президенту, также как и "Полонез", используется в боевых условиях в тех же целях. Масса ракеты составляет 1580 кг, максимальная дальность стрельбы – более 300 км, масса боевой части – 240 кг, радиус поражения ракеты – 100 м. На боевой машине размещаются 4 ракеты. Их максимальная скорость составляет 300 м/с, время для подготовки к стрельбе – 13 мин., срок эксплуатации – 10 лет.

Как отмечает President.az, современное оружие, боеприпасы и военная техника для азербайджанской армии приобретаются как за рубежом, так и производятся национальным ОПК, который имеет возможности для производства самой современной военной техники.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
LORA ОТРК
Полонез РСЗО

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