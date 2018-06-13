Российская военная промышленность уже не удивляет? Исключительное вооружение, которое пугает американцев



Арктический комплекс ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов Арктический комплекс ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

9 мая в России в очередной раз прошел парад Победы, и в этот раз Sina.com следила за ним от начала до конца. Парад Победы, проходящий в России раз в год, почти всегда дает нам возможность ощутить глубину истории российской армии, увидеть грубую эстетику российского оружия. Однако на этом шествии, кажется, не хватает важной составной части вооруженных сил РФ - военно-морского флота. Чем же он занят? Насколько поучительна для Китая история российских ВМС, их нынешнее состояние и будущее развитие? В этой статье мы поговорим о российском флоте.

Россия, будучи военной державой, часто бывает высокомерна, когда речь заходит о военно-промышленных технологиях! Особенно это касается зенитных ракет, ведь оценивая, например, арктический зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2ДТ", можно лишь восторгаться российским военно-промышленным комплексом.

Основная сила противоракетной обороны российской армии - это ЗРК "Тор-М1", на основе заимствования которого в Китае был создан ЗРК HQ-17. Несмотря на свою многолетнюю историю, данный российский комплекс по своим характеристикам все еще считается одним из самых передовых в мире. Боевая машина "Тор-М1" стоит на гусеничном шасси, что позволяет ей сопровождать механизированные части армии, кроме того, используется технология вертикального старта, что обеспечивает отличную скорость реакции комплекса. В системе наведения применяется режим централизованного управления, подходящий для ударов по низколетящим целям. Данный ЗРК отличает высокая степень помехоустойчивости.

В данный момент проект развился до "Тор-М2", характеристики которого намного выше - взять к примеру дальность стрельбы в 15 км и высоту траектории обстрела в 9 км. В последние годы американская армия усилила свое присутствие в Арктике, что заставило Россию принять меры. Была создана арктическая группировка российских войск, началась разработка соответствующего вооружения, один из ярких примеров - "Тор-М2ДТ".

Большая часть северных территорий РФ находится за полярным кругом, где природные условия совершенно не подходят для использования беспилотников. Пусть вооружение российской армии адаптировано к сложным условиям, оно все еще не годится для арктических районов. Так что ничего удивительного, что Россия принимает на вооружение единственный в мире арктический ракетный комплекс. Он представляет собой не просто модернизацию уже имеющегося ЗРК, а совершенно новую разработку.

В первую очередь, новый ЗРК отличает боевая машина на базе гусеничного транспортера ДТ-30, обладающая прекрасной маневренностью и потому отлично подходящая для Арктики. Во-вторых, комплекс оснащен системой вооружения "Тор-М2", а также новой станцией радиолокационного обнаружения с фазированной антенной решеткой, что позволяет ему одновременно отслеживать 48 целей. ЗРК укомплектован 16 новыми ракетами 9М448 с максимальной дальностью стрельбы 16 км и высотой траектории 10 км. Все это серьезно повысило ударную способность комплекса.

Подобное уникальное вооружение заставило американскую армию осознать, насколько обижен белый медведь. На данный момент это - единственный зенитно-ракетный комплекс, приспособленный к условиям Арктики, и другое вооружение проигрывает ему по этому показателю. Некоторые виды американской военной техники могут использоваться на севере, но среди них нет зенитного вооружения. Создание ЗРК для выполнения боевых задач в Арктике позволило российской армии увеличить свою обороноспособность в этом регионе и получить преимущество в противостоянии с западом.

Арктические районы - это пока еще "целина", почти не освоенная человеком, однако благодаря существованию Северного морского пути ее геополитическая ценность постепенно растет, заставляя близлежащие государства наращивать там свое военное присутствие. И в данный момент наибольшее право голоса у России.

Юй Хо (Yu Huo)

Sina.com, Китай