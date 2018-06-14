Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО



Радиостанция возимая УКВ диапазона Р-168-25У-2.

Источник: www.sozvezdie.su Радиостанция возимая УКВ диапазона Р-168-25У-2.Источник: www.sozvezdie.su

ЦАМТО, 13 июня. На вооружение Таманской мотострелковой дивизии поступила партия в составе 20 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2, оснащенных новыми радиостанциями Р-168-25У-2 с возможностью засекреченной связи, что в 1,5 раза повысит скрытность управления в тактическом звене.

Новые радиостанции значительно снижают возможности по перехвату и дешифровке радиоданных, а также обладают высокой устойчивостью к помехам. Экипажи модернизированных БМП-2 прошли обучение навыкам эксплуатации новой аппаратуры связи.

Радиостанции Р-168-25У-2 обладают двумя независимыми каналами приема и передачи, обеспечивают открытую, маскированную и засекреченную связь, а также совместимость с широким спектром других радиостанций и аппаратурой связи. Радиостанция позволяет на высокой скорости принимать и передавать цифровую и аналоговую информацию, обеспечивает автоматизированный ввод радиоданных, автоматическую ретрансляцию, адаптивную связь, тональный, адресный и циркулярный вызовы, возможно дистанционное управление от ПЭВМ и от внешнего пульта, сообщает пресс-служба Западного военного округа.