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Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО

14.06.2018 ЦАМТО 601 1
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Радиостанция Р-168-25У-2
Радиостанция возимая УКВ диапазона Р-168-25У-2.
Источник: www.sozvezdie.su

ЦАМТО, 13 июня. На вооружение Таманской мотострелковой дивизии поступила партия в составе 20 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2, оснащенных новыми радиостанциями Р-168-25У-2 с возможностью засекреченной связи, что в 1,5 раза повысит скрытность управления в тактическом звене.

Новые радиостанции значительно снижают возможности по перехвату и дешифровке радиоданных, а также обладают высокой устойчивостью к помехам. Экипажи модернизированных БМП-2 прошли обучение навыкам эксплуатации новой аппаратуры связи.

Радиостанции Р-168-25У-2 обладают двумя независимыми каналами приема и передачи, обеспечивают открытую, маскированную и засекреченную связь, а также совместимость с широким спектром других радиостанций и аппаратурой связи. Радиостанция позволяет на высокой скорости принимать и передавать цифровую и аналоговую информацию, обеспечивает автоматизированный ввод радиоданных, автоматическую ретрансляцию, адаптивную связь, тональный, адресный и циркулярный вызовы, возможно дистанционное управление от ПЭВМ и от внешнего пульта, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
13.06.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
14026
№1
14.06.2018 14:35
Бережок с Корнетом на них не ставили, только радиостанцию?
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