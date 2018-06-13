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Новейший ОБТ Т-14 "Армата" будет продемонстрирован на МВТФ "Армия-2018"

14.06.2018 ЦАМТО 296 0
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Т-14 Армата
Танки Т-14 "Армата".
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 13 июня. На площадке Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в ходе форума "Армия-2018" будет представлен новейший основной боевой танк Т-14 на платформе "Армата".

Танк нового поколения "Армата" практически по всем характеристикам превосходит как серийные отечественные танки, так и лучшие иностранные. Т-14 сконструирован по модульному принципу, с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практически неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации.

Главными боевыми характеристиками танка Т-14 "Армата" являются высокая степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой он превосходит любые другие виды бронетехники; высокая подвижность и проходимость, большая огневая мощь.

В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. Танк вооружен 125-мм танковой пушкой нового поколения с перспективным боекомплектом и цифровой системой управления огнем.

Также Т-14 оборудован самыми современными комплексами бортового оборудования, рабочие места членов экипажа оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Кроме того, за счет использования технологий "стелс" существенно снижена заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения.

Танк Т-14 "Армата" будет экспонирован на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.06.2018
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