Определены номинанты и лауреаты конкурса ГУРИТТ МО РФ "Лучший проект в сфере информтехнологий в интересах ВС РФ"
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Военнослужащие армии РФ.
Источник: russia-school.com
ЦАМТО, 13 июня. Главным управлением развития информационных и телекоммуникационных технологий (ГУРИТТ) Минобороны России организован и проведен конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах ВС РФ".
Конкурс проведен для повышения профессиональной мотивации военных специалистов, создания условий для внедрения новых научных результатов и технических решений в сфере информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Конкурсная комиссия рассмотрела 80 представленных работ, определила победителей и лауреатов конкурса в двух призовых номинациях. Отдельно были отмечены работы, содержащие важные результаты и признанные лучшими в тематических номинациях.
Комиссией определены победители и лауреаты конкурса в следующих номинациях:
"Лучший проект в области информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, подготовленный одним автором".
"Лучший проект в области информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, подготовленный коллективом авторов".
"Информационные технологии в автоматизированных системах военного назначения".
"Информационные технологии обеспечения мероприятий формирования военно-технической политики и развития системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации".
"Информационные технологии в автоматизированных системах управления войсками".
"Информационные технологии, используемые для решения информационно-расчетных задач в интересах проведения оперативно-тактических расчетов по видам обеспечения военных (боевых) действий".
"Информационные технологии, используемые в системах и комплексах военного назначения, образцах вооружения, военной и специальной техники".
Информационные технологии подготовки военных специалистов".
"Информационные технологии в сфере информационной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации".
"Информационные технологии, используемые в военных системах радиосвязи и радиомониторинга".
Церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации" проведут в рамках мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2018", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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13.06.2018
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