Определены номинанты и лауреаты конкурса ГУРИТТ МО РФ "Лучший проект в сфере информтехнологий в интересах ВС РФ"



Военнослужащие армии РФ.

Источник: russia-school.com Военнослужащие армии РФ.Источник: russia-school.com

ЦАМТО, 13 июня. Главным управлением развития информационных и телекоммуникационных технологий (ГУРИТТ) Минобороны России организован и проведен конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах ВС РФ".

Конкурс проведен для повышения профессиональной мотивации военных специалистов, создания условий для внедрения новых научных результатов и технических решений в сфере информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Конкурсная комиссия рассмотрела 80 представленных работ, определила победителей и лауреатов конкурса в двух призовых номинациях. Отдельно были отмечены работы, содержащие важные результаты и признанные лучшими в тематических номинациях.

Комиссией определены победители и лауреаты конкурса в следующих номинациях:

"Лучший проект в области информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, подготовленный одним автором".

"Лучший проект в области информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, подготовленный коллективом авторов".

"Информационные технологии в автоматизированных системах военного назначения".

"Информационные технологии обеспечения мероприятий формирования военно-технической политики и развития системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации".

"Информационные технологии в автоматизированных системах управления войсками".

"Информационные технологии, используемые для решения информационно-расчетных задач в интересах проведения оперативно-тактических расчетов по видам обеспечения военных (боевых) действий".

"Информационные технологии, используемые в системах и комплексах военного назначения, образцах вооружения, военной и специальной техники".

Информационные технологии подготовки военных специалистов".

"Информационные технологии в сфере информационной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации".

"Информационные технологии, используемые в военных системах радиосвязи и радиомониторинга".

Церемонию награждения победителей и лауреатов конкурса "Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации" проведут в рамках мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2018", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.