Более 600 новых комплектов индивидуальной бронезащиты поступили в мотострелковую бригаду ЗВО в Ленобласти
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Военнослужащие Западного военного округа. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев
ЦАМТО, 13 июня. Более 600 новых комплектов индивидуальной бронезащиты поступили в мотострелковую бригаду Западного военного округа, дислоцированную в Ленинградской области.
В составе комплектов бронежилеты, транспортные модульные жилеты и броневые шлемы. Транспортный модульный жилет предназначен для переноски индивидуальной боевой и походной выкладки, снабжен различными подсумками, ранцами и чехлами. Бронежилет и броневой шлем обеспечивают защиту от пуль стрелкового оружия и осколков, в зависимости от типа применяемого вооружения, вида боеприпаса и дистанции. Воротник бронежилета обеспечивает защиту шеи на противоосколочном уровне.
Новые комплекты сочетаются с дополнительными средствами защиты органов слуха, зрения и дыхания, а также позволяют разместить коммутационные провода электронного оборудования, штатные средства связи, разведки, наблюдения и различное приборное оснащение, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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13.06.2018
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