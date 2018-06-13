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В составе общевойсковой армии ЗВО будет сформирован новый танковый полк

14.06.2018 ЦАМТО 455 0
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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 13 июня. В настоящее время завершаются подготовительные работы по подготовке казарменно-жилищной, учебно-материальной и бытовой базы новой воинской части.

Танковый полк формируется на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.

Для формирования новой воинской части спланировано поступление новых образцов современной боевой техники – танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также средств противовоздушной обороны, инженерного, тылового, технического и медицинского обеспечения, средств связи и разведки.

До конца текущего года личный состав нового танкового полка получит необходимые объекты инфраструктуры – солдатские общежития и парки. Для организации боевой подготовки будут обустроены полигоны и возведены объекты учебно-материальной базы, которые позволят отрабатывать вопросы подготовки подразделений с учетом современного опыта военных конфликтов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
13.06.2018
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