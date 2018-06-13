До 2020 года в инженерные подразделения РВСН поступит около 70 машин для маскировки и дистанционного разминирования



Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69.

Источник: http://www.autocatalogue.ru/ Машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) 15М69.Источник: http://www.autocatalogue.ru/

ЦАМТО, 13 июня. В РВСН продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) и машина дистанционного разминирования (МДР).

До 2020 года в соединения РВСН поступит около 20 машин дистанционного разминирования "Листва". В соответствии с государственным контрактом соединения РВСН к этому сроку также получат около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки.

Испытания МДР состоялись в августе 2013 года на полигоне под Красноармейском (Московская область). На бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения (СВЧ). Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.

Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 м в секторе 30 град. Машина создавалась специально для РВСН. В дальнейшем она будет применяться для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов "Ярс".

Наряду с этим, до 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 300 ед. инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения. Более 50% поставляемой инженерной техники составит колесная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.