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В Твери прошел парад военно-транспортной авиации

14.06.2018 ЦАМТО 322 0
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А-50У
Переданный ВКС России модернизированный ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (собственное название "Таганрог", бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05). Таганрог, 06.03.2017.
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 13 июня. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Тверской военно-транспортной дивизии и авиаполка, дислоцированного на аэродроме Мигалово под Тверью, 10 июня состоялся воздушный парад с участием авиационной техники ВТА.

В нем приняли участие экипажи вертолетов Ми-8, транспортных самолетов Ан-2, Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ту-134, специальных самолетов Ил-22 и А-50У, тяжелых транспортных самолетов Ил-76, Ан-22 "Антей", Ан-124 "Руслан".

Кульминацией воздушного парада стал пролет трех Ил-76 со сбросом 42 тонн воды, окрашенной в цвета российского триколора и трех Ил-76 устроивших импровизированный салют с отстрелом тепловых ловушек.

"Центр боевого применения и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации в городе Иваново получил несколько новых транспортных самолетов Ил-76МД-90А с завода "Авиастар СП" – сообщил журналистам командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов на праздновании 75-летия соединения и авиаполка ВТА на аэродроме Мигалово. Он напомнил, что поступление серийных Ил-76МД-90А на замену Ил-76 планируется в войска в ближайшие годы.

На статической экспозиции для зрителей были представлены самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении военно-транспортной авиации, а также военная и специальная техники подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

По оценке организаторов, в этот день дивизию ВТА посетили более 30 тыс. человек, а на мобильный пункт отбора военнослужащих по контракту пришли более 350 человек.

В мероприятиях принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, который выразил благодарность за организацию праздника руководству Минобороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
13.06.2018
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