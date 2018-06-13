Опыт дальнего похода ОИС "Янтарь" будет в обязательном порядке проанализирован и распространен на флоте



Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010, подчиняющееся Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, прибыло в Североморск после 11-месячного похода, 09.06.2018.

Источник: Министерство обороны России Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010, подчиняющееся Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, прибыло в Североморск после 11-месячного похода, 09.06.2018.Источник: Министерство обороны России

ЦАМТО, 13 июня. Опыт дальнего 11-месячного похода океанографического судна "Янтарь" будет в обязательном порядке проанализирован Главным командованием Военно-морского флота.

"Я уверен, что результаты этого анализа лягут в основу теории и практики военно-морского искусства, океанографических исследований, а также будет применяться в сфере поисково-спасательного обеспечения", – заявил 9 июня адмирал Владимир Королев по завершении церемонии встречи океанографического судна Северного флота "Янтарь", которая состоялась в Североморске.

По словам Главнокомандующего, "военно-морское искусство, теория и практика применения Военно-морского флота должна базироваться не только на прочном классическом фундаменте более чем трехвековой истории Российского флота, но и развиваться на основе анализа действий и боевой учебы сил современного флота. С этой целью, научными организациями флота, кафедрами Военно-Морской академии и военно-морских образовательных учреждений ведется постоянное обобщение и анализ опыта действий сил ВМФ в составе группировок, уникальных экспедиций гидрографических и океанографических судов. Очень показателен пример внедрения в образование и флотскую науку опыта, полученного в ходе боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республике".

"Уверен, что опыт "Янтаря" станет таким же полезным для последующего развития теории и практики научно-исследовательской деятельности ВМФ России в Мировом океане", – цитирует Главкома ВМФ Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.