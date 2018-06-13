Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Опыт дальнего похода ОИС "Янтарь" будет в обязательном порядке проанализирован и распространен на флоте

14.06.2018 ЦАМТО 323 0
0
Понравилась новость?
 +1
Судно "Янтарь" проекта 22010
Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010, подчиняющееся Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, прибыло в Североморск после 11-месячного похода, 09.06.2018.
Источник: Министерство обороны России

ЦАМТО, 13 июня. Опыт дальнего 11-месячного похода океанографического судна "Янтарь" будет в обязательном порядке проанализирован Главным командованием Военно-морского флота.

"Я уверен, что результаты этого анализа лягут в основу теории и практики военно-морского искусства, океанографических исследований, а также будет применяться в сфере поисково-спасательного обеспечения", – заявил 9 июня адмирал Владимир Королев по завершении церемонии встречи океанографического судна Северного флота "Янтарь", которая состоялась в Североморске.

По словам Главнокомандующего, "военно-морское искусство, теория и практика применения Военно-морского флота должна базироваться не только на прочном классическом фундаменте более чем трехвековой истории Российского флота, но и развиваться на основе анализа действий и боевой учебы сил современного флота. С этой целью, научными организациями флота, кафедрами Военно-Морской академии и военно-морских образовательных учреждений ведется постоянное обобщение и анализ опыта действий сил ВМФ в составе группировок, уникальных экспедиций гидрографических и океанографических судов. Очень показателен пример внедрения в образование и флотскую науку опыта, полученного в ходе боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республике".

"Уверен, что опыт "Янтаря" станет таким же полезным для последующего развития теории и практики научно-исследовательской деятельности ВМФ России в Мировом океане", – цитирует Главкома ВМФ Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
22010 Крюйс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 20:45
  • 16
Оружие на любой вкус
  • 14.06 20:19
  • 5
Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника
  • 14.06 20:15
  • 5
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
  • 14.06 17:23
  • 1
Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
  • 14.06 17:19
  • 1
Бронебойный "старичок". Почему Россия не спешит списывать гранатомет РПГ-7
  • 14.06 17:01
  • 2
Израиль показал нового убийцу "Панцирей"
  • 14.06 16:47
  • 5
Дюмин: предприятиям ОПК нужен единый госзаказ на гражданскую продукцию
  • 14.06 15:21
  • 1
Фёдор Дедус: "Чтобы оружие будущего создавать быстрее"
  • 14.06 15:13
  • 1
Невероятно! ВАЗ-2105 продают за 10 000 000 рублей
  • 14.06 14:35
  • 1
Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО
  • 14.06 14:00
  • 1
Роскосмос: "Сфера" получит элементы искусственного интеллекта
  • 14.06 13:30
  • 1
Владимир Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна "Калашников"
  • 14.06 12:03
  • 5
Первый перуанский десантный вертолетный корабль-док введен в строй
  • 14.06 11:23
  • 6
Американские танки М1А2 Abrams с комплексом активной защиты Trophy уже в Европе
  • 14.06 11:14
  • 2
Почему Западу стоит опасаться сокращения военного бюджета России
другие обсуждаемые темы