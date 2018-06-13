Опыт дальнего похода ОИС "Янтарь" будет в обязательном порядке проанализирован и распространен на флоте
|
|
Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010, подчиняющееся Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, прибыло в Североморск после 11-месячного похода, 09.06.2018.
Источник: Министерство обороны России
ЦАМТО, 13 июня. Опыт дальнего 11-месячного похода океанографического судна "Янтарь" будет в обязательном порядке проанализирован Главным командованием Военно-морского флота.
"Я уверен, что результаты этого анализа лягут в основу теории и практики военно-морского искусства, океанографических исследований, а также будет применяться в сфере поисково-спасательного обеспечения", – заявил 9 июня адмирал Владимир Королев по завершении церемонии встречи океанографического судна Северного флота "Янтарь", которая состоялась в Североморске.
По словам Главнокомандующего, "военно-морское искусство, теория и практика применения Военно-морского флота должна базироваться не только на прочном классическом фундаменте более чем трехвековой истории Российского флота, но и развиваться на основе анализа действий и боевой учебы сил современного флота. С этой целью, научными организациями флота, кафедрами Военно-Морской академии и военно-морских образовательных учреждений ведется постоянное обобщение и анализ опыта действий сил ВМФ в составе группировок, уникальных экспедиций гидрографических и океанографических судов. Очень показателен пример внедрения в образование и флотскую науку опыта, полученного в ходе боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республике".
"Уверен, что опыт "Янтаря" станет таким же полезным для последующего развития теории и практики научно-исследовательской деятельности ВМФ России в Мировом океане", – цитирует Главкома ВМФ Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.06.2018 Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" вернулось в Североморск после дальнего похода
24.11.2017 По решению Шойгу к побережью Аргентины направляется гидрографическое судно с глубоководными аппаратами для поиска подлодки (дополненная версия)
05.04.2017 Министерство обороны добралось до «Эльбруса»
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
21.11.2016 Алмазные помощники
31.10.2016 Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
01.07.2016 Годовой отчет Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" за 2015 год
25.01.2016 Два до восьми никак не растягивается