Специалисты успешно завершили статические испытания корпусов нового модуля для МКС
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Источник: © Госкорпорация "Роскосмос"
Ресурсные испытания будут продолжаться еще несколько месяцев
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты ФГУП "ЦНИИмаш" (головной научный институт Роскосмоса) успешно завершили статические испытания герметичного и негерметичного корпусов научно-энергетического модуля (НЭМ), который планируется отправить на Международную космическую станцию (МКС) в 2019 году, сообщили в субботу в пресс-службе Роскосмоса.
"Комплексные испытания силовых конструкций научно-энергетического модуля проходят в настоящее время в центре прочности ЦНИИмаш. На данный момент завершены статические испытания герметичного и негерметичного корпусов модуля, которые признаны успешными", - сказали в госкорпорации.
Первая часть экспериментов проводилась на универсальных переналаживаемых стендах, которые позволяют проводить статические испытания изделий диаметром до 16 метров и высотой до 20 метров на действие осевых и поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов, уточнили в пресс-службе.
Вторая часть испытаний проводилась с помощью автоматизированной системы управления нагружением. "Система способна осуществлять синхронное многоканальное управление нагрузками, максимально приближенными к реальным условиям работы изделия. Благодаря автоматизированной обратной связи система может применяться как при статических, так и при ресурсных испытаниях", - пояснили в Роскосмосе.
Для окончательного допуска конструкции корпусов к летным испытаниям будет выполнен еще один этап наземной экспериментальной отработки - ресурсные испытания на прочность. "Ресурсным испытаниям подвергаются как корпуса в целом, так и отдельные кронштейны. Эти испытания характеризуются невысокими уровнями нагрузок, однако повторяются систематически и многократно - сотни и тысячи раз. Таким методом имитируется эксплуатация модуля на орбите в составе космической станции, где он будет выполнять свои функции на протяжении многих лет. Согласно программе, ресурсные испытания обоих корпусов модуля НЭМ будут продолжаться еще несколько месяцев", - добавили в пресс-службе.
О модуле НЭМ
Ранее сообщалось, что научно-энергетический модуль планируется запустить к МКС в 2019 году с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Объем НЭМ составит около 30 кубических метров, он сможет вырабатывать 18 кВт электроэнергии в сутки.
РКК "Энергия" выиграла конкурс на создание научно-энергетического модуля для МКС в конце 2012 года. По контракту модуль должен был быть готов до конца ноября 2015 года, однако к этому сроку завершилась только разработка документации.
Сообщалось, что в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году научно-энергетический модуль, а также еще два новых российских модуля - многофункциональный лабораторный модуль и узловой модуль - будут отстыкованы и станут основой российской национальной орбитальной станции.
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13.06.2018
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