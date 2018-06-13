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Более 30 тыс. военных задействованы в тренировке по защите от оружия массового поражения

14.06.2018 ТАСС 542 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Военнослужащие выполнили разведку местности и определили типы условно примененного оружия, нейтрализовали очаги поражения и приступили к обеззараживанию местности и дезинфекции военной техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. бойцов Западного военного округа (ЗВО) и Балтийского флота участвуют в масштабных тренировках по защите от применения оружия массового поражения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Сегодня в соединениях и воинских частях Западного военного округа и Балтийского флота стартовала тренировка по защите от оружия массового поражения, в которой задействовано более 30 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц боевой и специальной техники", - рассказали в ЗВО.

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты выполнили разведку местности и определили типы условно примененного оружия, нейтрализовали очаги поражения и приступили к обеззараживанию местности, дегазации, дезактивации и дезинфекции военной техники.

На военных аэродромах развернуты пункты спецобработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М " и зенитных ракетных комплексов "С-400".

Тренировка проходит в частях ЗВО, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.
13.06.2018
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