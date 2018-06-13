Более тысячи военных участвуют в учениях в горах Дагестана
|
|
Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Учебно-боевые задачи выполнят инженерные подразделения, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Совместное учение артиллеристов 58-й общевойсковой армии с участием подразделений различных родов войск началось на горном полигоне в Дагестане. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Более одной тысячи военнослужащих приступили к выполнению совместных учебно-боевых задач разведывательно-огневых контуров в составе реактивных и самоходных дивизионов, а также минометных батарей", - отметил Астафьев.
В ходе трехдневных учений на общевойсковом полигоне "Дальний" в тесном взаимодействии с артиллеристами учебно-боевые задачи выполнят инженерные подразделения, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
Всего на полигоне задействовано более 200 единиц боевой техники.
|
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.06.2018 Война дронов выходит на новый этап
07.05.2018 Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
17.04.2018 В Бурятии военнослужащих подняли по учебной тревоге
11.04.2018 Организация против хаоса
28.03.2018 Горячие точки науки
26.03.2018 Под боком у России появилась армия мирового уровня
14.03.2018 Современная Россия использует северокорейские методы запугивания
26.02.2018 Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно