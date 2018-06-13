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Более тысячи военных участвуют в учениях в горах Дагестана

14.06.2018 ТАСС 367 0
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Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017
Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Учебно-боевые задачи выполнят инженерные подразделения, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Совместное учение артиллеристов 58-й общевойсковой армии с участием подразделений различных родов войск началось на горном полигоне в Дагестане. Об этом сообщил журналистам  руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более одной тысячи военнослужащих приступили к выполнению совместных учебно-боевых задач разведывательно-огневых контуров в составе реактивных и самоходных дивизионов, а также минометных батарей", - отметил Астафьев.

В ходе трехдневных учений на общевойсковом полигоне "Дальний" в тесном взаимодействии с артиллеристами учебно-боевые задачи выполнят инженерные подразделения, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, связи, разведки и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Всего на полигоне задействовано более 200 единиц боевой техники.
13.06.2018
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принадлежат ТАСС
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