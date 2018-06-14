Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
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Боевой модуль "Бережок" на БМП-2 на сборочном участке АО "Щегловский вал" (Тула).
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Машины поступили в артиллерийскую бригаду Центрального военного округа в Кемеровской области
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Артиллерийская бригада Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области первая в округе получила на вооружение восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Об этом в среду сообщили в пресс-службе ЦВО.
"Артиллеристы из Кемеровской области получили первую партию модернизированных боевых машин пехоты. По гособоронзаказу поступило восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Это первая поставка данной техники в Центральном военном округе", - сказали в пресс-службе.
БМП-2М - модификация БМП-2 с боевым модулем "Бережок". Машина предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении машины находятся автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.
Обитаемый двухместный боевой модуль "Бережок" - это классическая башня БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В боевом модуле вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.
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13.06.2018
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