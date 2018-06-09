ОАК и СОМАС согласовали облик российско-китайского самолета CR929



Модель перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального совместного российско-китайского самолёта CR929 (ШФДМС).

Источник: aviation21.ru Модель перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального совместного российско-китайского самолёта CR929 (ШФДМС).Источник: aviation21.ru

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и "Китайская корпорация гражданского авиастроения" (COMAC) согласовали общий вид широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщил российский холдинг.

"Достигнуты соглашения по основным геометрическим характеристикам воздушного судна: размах и форма крыла, длина фюзеляжа, размеры носовой и хвостовой части фюзеляжа, размеры и форма оперения, расположение двигателей, шасси и дверей", - говорится в сообщении.

По словам главного конструктора CR929 с российской стороны Максима Литвинова, которого цитирует пресс-служба ОАК, согласование облика "обеспечивает переход на этап полномасштабной совместной проработки конструкции и систем самолета, в том числе, в рамках работ с потенциальными поставщиками оборудования и компонентов"

В настоящее время CR929 находится на этапе Gate-3, который также включает экспериментально-исследовательские работы в области аэродинамики, выбора конструкционных материалов, анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков ключевых систем и оборудования. Прохождение Gate-3 ожидается к середине 2019 года, отметили в ОАК.