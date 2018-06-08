NASA рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Роскосмосом - представитель агентства
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Астронавт ESA Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник (слева направо).
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС
Королев. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) надеется на продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос", заявил журналистам заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Уильям Герстенмайер.
"На Байконуре я встречался с (главой Роскосмоса) господином Рогозиным. У нас прошла очень продуктивная беседа, я рассказал ему о сегодняшней ситуации касательно нескольких программ, он сделал то же самое. Беседа была очень продуктивной, я надеюсь на очень хорошее сотрудничество в будущем", - сказал У.Герстенмайер.
В среду пресс-служба Роскосмоса сообщила, что в ходе визита нового главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на космодром Байконур, состоялась его рабочая встреча с Уильямом Герстенмайером и послом США в России Джоном Хантсманом.
"Стороны выразили надежду на улучшение российско-американских отношений, а сотрудничество в области космоса должно стать одной из основ для их восстановления", - говорилось в сообщении госкорпорации.
"Стороны согласились, что необходимо избежать административного давления и политических препон в изучении космического пространства", - отметили в Роскосмосе.
В сообщении говорилось также, что российской стороной отмечена важность использования Международной космической станции (МКС) в полном объеме, в том числе как платформы для освоения дальнего космоса, а также важность создания взаимозаменяемых транспортных систем в этих проектах.
"Руководство Роскосмоса выразило заинтересованность в изучении опыта НАСА в работе с коммерческими партнерами и частным бизнесом", - заявляли в госкорпорации.
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08.06.2018
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