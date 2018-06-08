Санкции не сильно мешают сотрудничеству России с другими странами по космосу, но и не способствуют его развитию - Роскосмос



Дмитрий Рогозин.

Источник: Роскосмос Дмитрий Рогозин.Источник: Роскосмос

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступает за развитие сотрудничества с другими странами в вопросах освоения космоса, заявили в госкорпорации.

"Новый генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин принципиально выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения и освоения космического пространства", - говорится в заявлении Роскосмоса.

"Очевидно, что взаимные санкции не способствуют развитию сотрудничества в международной космонавтике, но и не сильно мешают. Не Россия их вводила и не ей их отменять, но работа продолжается, пути намечены, а все совместные проекты будут реализованы", - подчеркивают в госкорпорации.

Там напомнили, что Д.Рогозин на этой неделе в целях развития сотрудничества с иностранными партнёрами провел ряд встреч с представителями NASA, Европейского космического агентства (ESA), Германского центра авиации и космонавтики (DLR) на космодроме Байконур, во время которых стороны заверили друг друга о том, что необходимо развивать взаимоотношения по космической деятельности.

Все стороны "отметили важность поддержания преемственности и традиций сотрудничества", сформировавшихся за период прошлого взаимодействия, и согласились что "необходимо избежать административного давления и политических препон в изучении космического пространства", отмечают в госкорпорации.

"Во время этих бесед также стороны обозначили совместные проекты по освоению космоса: это и создание совместной лунной орбитальной станции, которая станет платформой для рывка человечеству к Марсу и постепенному созданию лунной инфраструктуры и полноценного использования всеми участниками Международной космической станции", - сообщили в "Роскосмосе".

Кроме того, Д.Рогозин выразил заинтересованность в изучении опыта NASA в работе с коммерческими партнерами и частным бизнесом, и иностранные коллеги заверили, что поделятся таким опытом.