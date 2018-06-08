Четыре первых британских истребителя F-35B прибыли в Великобританию

6 июня 2018 года на британскую военно-воздушную базу Мархэм (графство Норфолк) прибыли, совершив беспосадочный перелет из США, первые четыре многоцелевых истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II, фактически поступивших в боевой состав Королевских ВВС Великобритании. Самолеты поступили на вооружение знаменитой 617-й эскадрильи "Dаmbusters" Королевских ВВС, ставшей первой линейной эскадрильей, перевооружаемой на истребители F-35B (ранее эскадрилья была оснащена истребителями-бомбардировщиками Tornado GR.4A, реактивирована как эскадрилья на F-35B 17 апреля 2018 года).

Посадка на британской авиабазе Мархэм первого из четырех прибывших из США на территорию Великобритании многоцелевых истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II из состава 617-й эскадрильи Королдевских ВВС Великобритании. 06.06.2018 (с) ВВС Великобритании

Четыре данных британских F-35B (британские военные номера ZM145, ZM146, ZM 147 и ZM148) совершили перелет на Мархэм с авиабазы корпуса морской пехоты США Бьюфорт (штат Южная Каролина). Трансатлантический перелет четверки F-35B обеспечивался тремя британскими самолетами-заправщиками Voyager (Airbus A330 MRTT) с британскими военными номерами ZZ330, ZZ331 и ZZ335, а также военно-транспортным самолетом Atlas (Airbus А400М) с британским номером ZM401. Перелет был выполнен с задержкой примерно на сутки из-за плохих погодных условий.

Всего ВВС и ВМС Великобритании в рамках программы совместной закупки и эксплуатации получили с 2012 года по настоящее время 15 истребителей F-35B (серийные номера с ВК-1 по ВК-15, британские военные номера с ZM135 по ZM149), еще два истребителя изготовлены Lockheed Martin, но пока не переданы британской стороне. Все переданные британцам самолеты до последнего времени находились в США авиабазе Бьюфорт для обучения британского личнного состава. Теперь четыре из них, наконец, прибыли в Великобританию, и до конца лета в Мархэм должны прибыть еще девять. Планируется, что 617-я эскадрилья будет объявлена достигшей начальной оперативной готовности на F-35B в конце 2018 года.

Всего для ВВС и ВМС Великобритании планировалось приобрести 138 истребителей F-35B, однако к настоящему времени законтрактовано 48 самолетов. Вероятно, в свете возросшей международной напряженности, планы закупки 138 самолетов F-35B будут восстановлены. Осенью 2018 года планируется начать первые испытательные полеты F-35B с палубы нового британского авианосца Queen Elizabeth. Первой эскадрильей авиации ВМС Великобритании на истребителях F-35B должна стать планируемая к восстановлению 809-я эскадрилья.

Все британские F-35B (и ВВС, и ВМС) предполагается базировать на одной британской авиабазе Мархэм, где для обеспечения их базирования были построены три новых комплекса сооружений и наземной инфраструктуры общей стоимостью 142 млн фунтов стерлингов, открытых весной 2018 года. Общая стоимость капиталовложений в авиабазу Мархэм для базирования F-35B составит 550 млн фунтов.

Четыре истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II британских ВВС (британские военные номера ZM145, ZM146, ZM 147 и ZM148) во время перелета через Атлантический океан в сопровождении самолетов-заправщиков Voyager (Airbus A330 MRTT) (на переднем плане самолет-заправщик с британским военным номером ZZ335), 06.06.2018 (с) ВВС Великобритании

Четыре истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II британских ВВС (британские военные номера ZM145, ZM146, ZM 147 и ZM148) во время перелета через Атлантический океан, 06.06.2018 (с) министерство обороны Великобритании

Посадка на британской авиабазе Мархэм первых четырех прибывших из США на территорию Великобритании многоцелевых истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II из состава 617-й эскадрильи Королдевских ВВС Великобритании. 06.06.2018 (с) ВВС Великобритании

Комплексы наземной инфраструктуры для базирования истребителей Lockheed Martin F-35B Lightning II британских ВВС на британской авиабазе Мархэм (с) www.f-16.net

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