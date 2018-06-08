Морпехи-тихоокеанцы победили на всеармейском этапе конкурса Армейских международных игр
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Морской десант - 2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Всего в состязаниях участвовали семь команд
КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Команда Тихоокеанского флота выиграла всеармейский этап конкурса подразделений морской пехоты "Морской десант - 2018" Армейских международных игр, который завершился в пятницу на Хмелевка в Калининградской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
"Морские пехотинцы Тихоокеанского флота победили во всеармейском конкурсе и получили право представлять Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в июле в Китае. Второе место у команды курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В. Ф. Маргелова. На третью ступеньку пьедестала почета поднялись хозяева состязаний - команда Балтийского флота", - рассказал он, добавив, что всего в состязаниях участвовали семь команд: четырех флотов, Каспийской флотилии и двух училищ.
В течение минувшей недели более 200 участников состязаний на Балтике демонстрировали на специально оборудованных на полигоне трассах профессиональную выучку, выносливость и быстроту реакции в сложных и неожиданных ситуациях, умение метко поражать цели из различных видов оружия, а также управлять бронетехникой на пересеченной местности с препятствиями и на плаву в море.
Заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев и заместитель главнокомандующего ВМФ России генерал-лейтенант Олег Макаревич вручили победителям и призерам соревнований медали и призы. Хорошее настроение всем участникам конкурса обеспечили популярный флотский ансамбль "Черные береты" и духовой оркестр БФ.
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08.06.2018
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