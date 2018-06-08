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"Союз МС-09" с тремя космонавтами на борту пристыковался к МКС

09.06.2018 ТАСС 407 0
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К МКС в январе пристыкуется японский беспилотник
японский грузовой корабль HTV-1 (H-II Transfer Vehicle) перед стыковкой. http://en.wikipedia.org/wiki/File:HTV-1_before_berthing.jpg.

Сближение и стыковка "Союза МС-09" с МКС проводились по двухсуточной схеме

КОРОЛЕВ /Московская область/, 8 июня. /Корр. ТАСС Александр Темнов/. Космический пилотируемый корабль "Союз МС-09" с экипажем новой длительной экспедиции причалил к российскому модулю "Рассвет" Международной космической станции (МКС), сообщили в пятницу ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Произведены захват и стыковка транспортного пилотируемого корабля, "Союз МС-09" причалил к российскому модулю "Рассвет" в 16:01 мск", - сказали в ЦУП.

Корабль доставил к станции членов длительной экспедиции МКС-56/57 - космонавта Роскосмоса Сергея Прокопьева и астронавтов NASA и Европейского космического агентства Серену Ауньон и Александера Герста. Их встретят россиянин Олег Артемьев, представители США Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Сближение и стыковка "Союза МС-09" с МКС проводились по двухсуточной схеме, причаливание прошло в автоматическом режиме. Экипаж перейдет на борт МКС после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией, ожидаемое время - с 18:00 до 19:00 мск.

Экипаж будет работать на орбите 187 суток. За это время космонавтам предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС" и Dragon, выполнение программы из 55 научных прикладных исследований и экспериментов.

Также по программе российского сегмента станции в августе 2018 года Прокопьев и Артемьев выполнят выход в открытый космос, чтобы установить на внешней поверхности станции научное оборудование эксперимента ИКАРУС (ICARUS, International Cooperation for Animal Research Using Space), который направлен на мониторинг окружающей среды на Земле.

Об экипаже

Для Герста эта экспедиция станет второй в карьере. Его первый космический полет состоялся с 28 мая по 10 ноября 2014 года в составе экипажа МКС-40/41 в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-13М" и бортинженера станции. В ходе полета он выполнил выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 13 минут. Продолжительность полета составила 165 суток. Для Прокопьева и Ауньон эта экспедиция станет первой в карьере.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" стартовала с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") в среду в 14:12 мск.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН

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