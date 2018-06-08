ВВС США перебросили в Европу еще один бомбардировщик B-1B Lancer

Военно-воздушные силы США в четверг перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании еще один дальний сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer. В итоге на базе расположились уже четыре таких бомбардировщика. Данная информация получена из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

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Напомним, что ранее с авиабазы ВВС США Дайс в штате Техас совершили перелет три дальних тяжелых бомбардировщика с изменяемой стреловидностью крыла В-1В "Лансер" также на авиабазу Фэнфорд в Англии, и которые с 1 июня совершают регулярные полеты вдоль западных границ России в районе Балтики с целью отработки нанесения ударов по наземным целям в Калининградской области.

Также ранее сообщалось, что английская авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир предназначена для размещения бомбардировщиков ВВС США В-1В, В-52, а также стратегических высотных разведчиков U-2.

Тяжелый бомбардировщик B-1 "Лансер" (англ. Rockwell International B-1 Lancer — Улан) — многорежимный бомбардировщик, создававшийся как замена самолету Боинг В-52 в рамках программы AMSA с 1965 г., и первый в мире боевой самолет, в конструкции которого были широко реализованы элементы технологии "Стелс". Состоит на вооружении ВВС США с 27 июля 1985 года. В начале 1990-х началось переоборудование самолётов B-1 для оснащения их обычными вооружениями. В окончательной версии бомбардировщика (B-1B) реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности.

Максимальная скорость полета на большой высоте 1 330 км/ч (М = 1,25); скорость при преодолении ПВО в полете на высоте 60 м - 965 км/ч; практический потолок 15 240 м; перегоночная дальность полета на большой высоте 12 000 км; - практическая дальность полета с нормальной боевой нагрузкой на большой высоте: без дополнительного топливного бака 9 600 км, с дополнительным топливным баком 10 400 км; практическая дальность полета с максимальной боевой нагрузкой 8700 км.

Максимальная расчетная взлетная 216 365, - максимальная реально достигнутая взлетная 213 192; пустого 82 840; максимальный запас топлива во внутренних баках 88 450 (В-1А - 86 000); максимально допустимая при полете на малой высоте 191 420; максимальная боевая нагрузка 38 000, - нормальная боевая нагрузка 10 900.