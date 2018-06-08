На Украине назвали пять новых вооружений, которые "пугают Кремль"
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После того, как 1 марта 2018 года, президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов, в соседнем государстве, которое никаким образом не копирует Россию, а делает все наоборот, привели свой список оружия, которым в скором времени победят "агрессора".
Как заявил глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Украина), в ближайшее время в ВСУ ожидается поступление новинок, которые "уже пугают Кремль". Всего он перечислил пять видов вооружения, с помощью которого украинская армия станет "самой мощной на континенте.
В первую очередь в войсках очень ждут ракетный проект "Нептун". Так называется крылатая ракета, способная поражать наземные и морские цели на дальности 300 километров. Госиспытания уже начались и скоро комплекс поступит в ВСУ, утверждают в издании "Новое время". Здесь необходимо отметить, что данная "новинка" создана в конструкторским бюро "Луч" по документации на советскую Х-35. В отличие от оригинального российского образца, украинская версия получила силовой агрегат МС400 производства "Мотор Сич" с меньшей тягой и большим расходом топлива. Данная разработка предполагается для использования как мобильный комплекс береговой обороны типа "Рубеж" для прикрытия и обороны побережья Черного и Азовского морей. Как платформу для "Нептуна" предложно использовать автомобили "КраЗ"
https://diana-mihailova.livejournal.com/
Кроме ракеты, ведется разработка вертолета для всепогодного круглосуточного боя, оснащенного высокоточными управляемыми ракетами и круглосуточной обзорно-прицельной системой с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами для ведения ночного боя. По утверждению журнала, вертолет вот-вот поступит в войска. Остается только гадать, зачем же Украина закупает в Европе бэушные вертолеты, если такое "чудо расчудесное" уже на подходе или все таки "Укроборонпром" смог модернизировать Ми-24? Данная модернизация стартовала более десятилетия тому назад и предусматривала украинско-французский проект модернизации боевого Ми-24 до версии Ми-24ПУ2. Модернизация предусматривала замену штатных устаревших советских управляемых ракет "Штурм-В" на новый отечественный комплекс управляемого вооружения "Барьер-В" производства ГП "ГосККБ "Луч", а также установку круглосуточной обзорно-прицельной системы OLOSP-410LI с тепловизионным и телевизионным каналами производства французской компании Sagem. После реализации проекта армия должна была получить возможность воевать ночью и при любой погоде.
https://diana-mihailova.livejournal.com/
Конечно же одним из тех чудесных вооружений, которые помогут преодолеть "агрессора", является РСЗО "Ольха". Ожидается, что уже в 2018-м первые серийные РСЗО поступят в ВСУ. Ракета за один залп предполагает 12 высокоточных попаданий (с точностью до нескольких метров) в условном круге радиусом 1 километр на дальности до 70 километров. По утверждению украинского президента "Украинская армия наконец получит высокоточное оружие, которое значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных Сил Украины. Это важно и потому, что ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих. Нам никто не может помешать производить это высокоточное оружие. Могу сказать одну конкретную цифру: ракета "Ольха" в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза".
https://diana-mihailova.livejournal.com/
Четвертой новинкой издание называет ЗРК "Печора", который является модернизированным ЗРК С-125. ЗРК будет поражать цели на дальности до 50 километров, а для нее разработана активная головка самонаведения. Вторая жизнь "Печоры" в версии от Украины включает модернизацию всех элементов комплекса С-125М "Печора". Главное изменение – это модернизация ракет 5В27Д для ЗРК С-125М "Печора". Она предусматривает установку на ракеты 5В27Д полуактивных или активных головок наведения, которые разработаны специалистами компании "Радионикс". Дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М с новыми ракетами (ЗУР 5В27Д-М1 и ЗУР 5В27Д-М2) составляет 40-50 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
https://diana-mihailova.livejournal.com/
А в помощь "Печоре" придет пятая новинка - радиолокационная станция "Малахит", способная автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей, включая "стелс". Станция разработана на основе РЛС П-18 в 2010 году на основе иностранных комплектующих. Размещена на одном автомобиле и на одном прицепе. На шасси автомобиля КрАЗ-63221 размещено антенно-мачтовое устройство (АМУ), две малошумящие дизель-генераторные установки импортного производства (в качестве автономного источника питания), а на прицепе – аппаратная кабина. ХК "Укрспецтехника" изготовило около 40 единиц "Малахита", 30 из которых были поставлены в Вооружённые силы Украины.
https://diana-mihailova.livejournal.com/
Как видно из списка, горячо разрекламированное "новейшее" украинское оружие, в действительности является старыми советскими образцами. А как же декоммунизация и лозунги о том, что все советское должно быть уничтожено?
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08.06.2018
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