В Минобороны Украины объяснили нехватку боеприпасов

Минобороны ведет активную работу по наращиванию производства боеприпасов, передает РБК-Украина со ссылкой на замдиректора Департамента военно-технической политики военного ведомства Владислава Шостака.

Минобороны Украины

По словам Шостака, военное руководство владеет информацией о нехватке боеприпасов. Это связано с тем, что производство комплектующих в свое время было развернуто на территории Луганской и Донецкой областей. Теперь эти заводы потеряны.

Он отметил, что ощущается нехватка боеприпасов большого калибра, которые используются в республиках, ранее входивших в СССР.

Украина неоднократно предпринимала попытки закупить "дефицитные" боеприпасы в этих странах, но, к сожалению, все попытки заключить контракты оказались тщетными, сказал Шостак.

В связи с этим, по его словам, на территории страны в настоящее время ведется активная работа по наращиванию отечественного производства боеприпасов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что производство боеприпасов на Украине практически отсутствует. В 2016 году стало известно, что в армии появились проблемы не только с большим калибром, но и с малым. Как отмечал тогда глава СНБО Турчинов, советские боеприпасы, которые используются украинской армией в Донбассе, подходят к концу. Позже сообщалось о нескольких проектах Киева по созданию совместных предприятий, специализирующихся на выпуске боеприпасов. В настоящее время эта тема не поднимается, поэтому судьба проектов неизвестна.