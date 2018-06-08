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Иракские умельцы превратили старый броневик в реактивную установку

09.06.2018 Военное обозрение 337 0
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Ирак при Саддаме Хусейне был одним из крупнейших покупателей бразильских вооружений, в том числе правительство закупало бронетранспортеры ЕЕ-9 Cascavel, пишет Российская газета.

https://twitter.com/KLKAMASH2018

ЕЕ-9 Cascavel – 13-тонная бронированная машина, вооруженная пушкой калибра 90 мм со спаренным 7,62-мм пулеметом. Еще один зенитный крупнокалиберный пулемет монтировался на крыше башни. Толщина брони не превышает 16 мм. В Ирак они поставлялись с двигателями от разных производителей, максимальная мощность которых достигала 212 л.с. На шоссе машина развивает скорость до 100 км/час.

ЕЕ-9 применялись для разведки, огневой поддержки подразделений и сопровождения колонн. Использовались в войне с Ираном и при вторжении Кувейт. Всего было закуплено 250 машин.

https://twitter.com/KLKAMASH2018

Бронеавтомобили продолжают использоваться в иракской армии, правда, из-за отсутствия боеприпасов вместо 90-мм пушек на них устанавливают другое вооружение.

На машине, изображенной на фото, теперь установлена пусковая труба для реактивных снарядов китайской РСЗО Тип 63 (107 мм). Труба проходит через большую часть уже необитаемой башни. Чтобы реактивная струя не встречала препятствий, крышу башни и корму удалили.

https://twitter.com/KLKAMASH2018

Выглядит модернизированной изделие, конечно, грубовато, зато во время запуска оно превращается в настоящего огнедышащего дракона, заключает издание.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Бразилия
Ирак
Иран
Китай
Кувейт
Россия

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