Украинский Ан-26 "осуществил перехват" ракетного корабля РФ
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Малый ракетный корабль Черноморского флота ВМФ РФ "Зеленый Дол".
Источник: © РИА Новости, Василий Батанов
Самолет Второй Сакской бригады морской авиации ВМС Украины Ан-26 второго июня обнаружил в непосредственной близости от украинской госграницы российский малый ракетный корабль, сообщает "Думская". С помощью бортового радиолокатора корабль противника был обнаружен, после чего Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. Перехват произошел вблизи острова Змеиный.
"Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море, - пишет издание. - Наш патрульный самолет проконтролировал бегство россиянина, сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино.
В материале отмечается, что сейчас "российская сторона переправляет с Каспия в Черное море малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Град Свияжск " и "Великий Устюг". В составе черноморского флота РФ находится только один МРК проекта проекта 21631 - "Вышний Волочек" (заводской номер 636), введенный в строй 1 июня 2018 года".
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08.06.2018
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