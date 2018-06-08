Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Украинский Ан-26 "осуществил перехват" ракетного корабля РФ

09.06.2018 ИноСМИ 289 0
0
Понравилась новость?
 0
Малый ракетный корабль Черноморского флота ВМФ РФ "Зеленый Дол"
Малый ракетный корабль Черноморского флота ВМФ РФ "Зеленый Дол".
Источник: © РИА Новости, Василий Батанов

Самолет Второй Сакской бригады морской авиации ВМС Украины Ан-26 второго июня обнаружил в непосредственной близости от украинской госграницы российский малый ракетный корабль, сообщает "Думская". С помощью бортового радиолокатора корабль противника был обнаружен, после чего Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. Перехват произошел вблизи острова Змеиный.

"Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море, - пишет издание. - Наш патрульный самолет проконтролировал бегство россиянина, сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино.

В материале отмечается, что сейчас "российская сторона переправляет с Каспия в Черное море малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Град Свияжск " и "Великий Устюг". В составе черноморского флота РФ находится только один МРК проекта проекта 21631 - "Вышний Волочек" (заводской номер 636), введенный в строй 1 июня 2018 года".
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-26
Град Свияжск
Проекты
21631 Буян-М
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 17:53
  • 215
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.06 17:39
  • 37
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 09.06 17:36
  • 3
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 09.06 16:28
  • 2
Технополис Минобороны на Черном море будет создавать новое оружие за три года
  • 09.06 15:28
  • 1
ОАК и СОМАС согласовали облик российско-китайского самолета CR929
  • 09.06 15:25
  • 1533
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 14:23
  • 1
Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
  • 09.06 14:09
  • 4
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 09.06 13:11
  • 7373
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.06 12:34
  • 21
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 09.06 12:14
  • 2
СМИ: Россия создает самый мощный бомбардировщик в мире
  • 09.06 09:33
  • 41
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 09.06 08:10
  • 1
AGM-114
  • 09.06 05:31
  • 20
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 09.06 03:01
  • 4
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
другие обсуждаемые темы