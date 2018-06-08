ВВС США в ближайшее время планируют подписать контракты на закупку УТС T-X и вертолетов для замены UH-1N
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Вертолет UH-1N Huey.
Источник: en.wikipedia.org
ЦАМТО, 8 июня. Военно-воздушные силы США намерены в 2018 финансовом году заключить контракты на закупку новых учебно-тренировочных самолетов следующего поколения T-X и вертолетов для замены многоцелевых UH-1N.
Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министра ВВС США Хизер Уилсон, контракт на поставку самолетов T-X планируется подписать в августе. В настоящее время программа находится на этапе отбора поставщиков. Всего предполагается приобрести 350 самолетов. Их стоимость оценивается в 1 млрд. долл.
В рамках этой программы Boeing и Saab AB предлагают совершенно новый самолет совместно с Triumph Group. Компания Lockheed Martin объединилась с Korea Aerospace Industries (KAI) для представления предложения по поставке T-50A "Голден Игл". Группа Leonardo DRS совместно с CAE и Honeywell предлагают УТС T-100.
Контракт на замену вертолетов UH-1N ВВС США, предположительно, будет заключен в период с июля по сентябрь 2018 года. Сроки реализации программы несколько сместились из-за недавней подачи протеста компанией Sikorsky, который в итоге был отклонен.
Три компании ведут борьбу за получение заказа на поставку ВВС США до 84 новых вертолетов для замены UH-1N. Помимо Sikorsky, компания Sierra Nevada предлагает избыточные UH-60 "Блэк Хок", а Boeing и Leonardo – MH-139, разработанный на базе AW-139. В настоящее время на вооружении ВВС США остается 62 вертолета UH-1N.
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08.06.2018
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