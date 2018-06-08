Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС США в ближайшее время планируют подписать контракты на закупку УТС T-X и вертолетов для замены UH-1N

09.06.2018 ЦАМТО 243 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет UH-1N Huey
Вертолет UH-1N Huey.
Источник: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 8 июня. Военно-воздушные силы США намерены в 2018 финансовом году заключить контракты на закупку новых учебно-тренировочных самолетов следующего поколения T-X и вертолетов для замены многоцелевых UH-1N.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министра ВВС США Хизер Уилсон, контракт на поставку самолетов T-X планируется подписать в августе. В настоящее время программа находится на этапе отбора поставщиков. Всего предполагается приобрести 350 самолетов. Их стоимость оценивается в 1 млрд. долл.

В рамках этой программы Boeing и Saab AB предлагают совершенно новый самолет совместно с Triumph Group. Компания Lockheed Martin объединилась с Korea Aerospace Industries (KAI) для представления предложения по поставке T-50A "Голден Игл". Группа Leonardo DRS совместно с CAE и Honeywell предлагают УТС T-100.

Контракт на замену вертолетов UH-1N ВВС США, предположительно, будет заключен в период с июля по сентябрь 2018 года. Сроки реализации программы несколько сместились из-за недавней подачи протеста компанией Sikorsky, который в итоге был отклонен.

Три компании ведут борьбу за получение заказа на поставку ВВС США до 84 новых вертолетов для замены UH-1N. Помимо Sikorsky, компания Sierra Nevada предлагает избыточные UH-60 "Блэк Хок", а Boeing и Leonardo – MH-139, разработанный на базе AW-139. В настоящее время на вооружении ВВС США остается 62 вертолета UH-1N.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AW-139
Bell-212
UH-1 Iroquois
UH-60
Компании
Boeing
CAE
KAI
Leonardo
Lockheed-Martin
SAAB
Sikorsky Aircraft

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 17:53
  • 215
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.06 17:39
  • 37
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 09.06 17:36
  • 3
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 09.06 16:28
  • 2
Технополис Минобороны на Черном море будет создавать новое оружие за три года
  • 09.06 15:28
  • 1
ОАК и СОМАС согласовали облик российско-китайского самолета CR929
  • 09.06 15:25
  • 1533
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 14:23
  • 1
Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
  • 09.06 14:09
  • 4
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 09.06 13:11
  • 7373
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.06 12:34
  • 21
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 09.06 12:14
  • 2
СМИ: Россия создает самый мощный бомбардировщик в мире
  • 09.06 09:33
  • 41
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 09.06 08:10
  • 1
AGM-114
  • 09.06 05:31
  • 20
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 09.06 03:01
  • 4
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
другие обсуждаемые темы