Вертолет Ми-171А2 планируется сертифицировать в Индии



Первый серийный вертолет Ми-171А2 переданный компании "ЮТэйр – Вертолетные услуги".

Источник: http://uuaz.ru/ Первый серийный вертолет Ми-171А2 переданный компании "ЮТэйр – Вертолетные услуги".Источник: http://uuaz.ru/

ЦАМТО, 8 июня. Холдинг "Вертолеты России" инициировал работы по признанию (валидации) сертификата типа новейшего вертолета Ми-171А2 в Индии.

В настоящее время с авиационными властями страны (DGCA) ведутся переговоры по порядку проведения сертификационных работ. Индийской стороне направлено предложение по организации встречи с участием представителей DGCA, Росавиации и АО "МВЗ им. М.Л.Миля" для определения порядка сертификационных работ.

"С учетом высокого потенциала взаимодействия c Индией в области гражданской авиации мы считаем крайне важным дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений. С этой точки зрения глубоко символичен тот факт, что первым иностранным заказчиком новейшего Ми-171А2 стала индийская компания, и именно в этой стране мы впервые начали процесс валидации российского сертификата вертолета", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Необходимость признания сертификата типа вертолета Ми-171А2 вызвана высоким интересом к этим вертолетам со стороны потенциальных заказчиков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время холдингом "Вертолеты России" прорабатывается ряд проектов по поставке вертолетов Ми-171А2 покупателям из АТР.

Ми-171А2 – результат глубокой модернизации вертолетов типа Ми-8/17/171. В его конструкцию внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен новейшими двигателями ВК-2500ПС-03, главным отличием двигателя которых от двигателей ВК-2500 является наличие современной электронной системы автоматического управления типа FADEC и противопомпажной защиты. Кроме того, благодаря конструктивным решениям двигатели ВК-2500ПС-03 обеспечивают более надежную эксплуатацию вертолетной техники в районах с жарким климатом и в условиях высокогорья. Применение цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Введение в состав бортового электронного оборудования аппаратуры диагностики и контроля состояния основных систем повысило надежность вертолета и дало возможность сократить затраты времени на его техническое обслуживание.

Ми-171А2 в августе 2017 года был сертифицирован Росавиацией по категории "А", предусматривающей выполнение самых строгих требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".