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В Минобороны опровергли сообщения о нанесении российским самолетом удара в провинции Идлиб

09.06.2018 ТАСС 222 0
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Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб
Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб, Сирия.
Источник: © AP Photo, Hussein Malla

По данным министерства, 7 июня в районе населенного пункта Зардана шли бои между террористами "Джебхат ан-Нусры" и группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минобороны России опровергло сообщения "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" и "Белых касок" о нанесении российским самолетом 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб в Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

"Все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" (другое вариант названия "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" - прим. ТАСС) и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности", - сказали в Минобороны.

"По имеющейся информации, в течение прошедших суток в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения", - отметили в ведомстве.
08.06.2018
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принадлежат ТАСС
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