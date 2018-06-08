В Минобороны опровергли сообщения о нанесении российским самолетом удара в провинции Идлиб



Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб, Сирия.

Источник: © AP Photo, Hussein Malla Пострадавшая от обстрела улица в провинции Идлиб, Сирия.Источник: © AP Photo, Hussein Malla

По данным министерства, 7 июня в районе населенного пункта Зардана шли бои между террористами "Джебхат ан-Нусры" и группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минобороны России опровергло сообщения "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" и "Белых касок" о нанесении российским самолетом 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб в Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

"Все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" (другое вариант названия "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" - прим. ТАСС) и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности", - сказали в Минобороны.

"По имеющейся информации, в течение прошедших суток в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения", - отметили в ведомстве.