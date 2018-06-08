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Тяжелую авиационную ракету С-24 приспособили для стрельбы с земли

09.06.2018 Российская газета 528 0
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Авиационная ракета С-24
Авиационная ракета С-24.
Источник: rg.ru

В локальных конфликтах последних десятилетий уже стало привычным применение авиационных неуправляемых ракет с наземных пусковых установок.

Так, еще во время нахождения в Афганистане советской 40-й армии бойцы устанавливали на различную бронетехнику вертолетные блоки для запуска 57-мм ракет С-5. В том числе на БТР-70, БРДМ-2, вооруженные грузовики и танки Т-62.

С-5М - сравнительно небольшая ракета: ее длина всего 882 мм, вес - 3,86 кг. Дальность применения - всего 1800 м.

Уже в ходе конфликтов на территории бывшего СССР кроме С-5 также стали активно применять более мощные НАР - 80-мм С-8, которые могут быть кумулятивно-осколочными, бетонобойными и объемно-детонирующими. Их вес варьируется от 11,3 до 15,2 кг. Дальность пуска - до 2000 м.

С осени 2015 украинская армия стала применять на Донбассе переделанные в реактивные системы залпового огня комплексы ПВО "Стрела-10" на базе МТ-ЛБ. На бронированные тягачи устанавливались по два блока, способных запустить 40 ракет.

По некоторым данным, эти установки до настоящего времени продолжают оставаться в войсках, ведущих карательную операцию против непризнанных республик.

Советские неуправляемые авиационные ракеты использовались и во время вооруженных конфликтов в дальнем зарубежье. Там, в основном, применяли упомянутые С-5 и С-8.

Однако в ходе войны в Йемене была использована и самая мощная советская НАР. Речь идет о тяжелой С-24 калибром в 240 мм. Ее длина составляет 2 метра 30 см, а вес достигает 235 кг при массе боевой части 123 кг. По дальнобойности эта ракета не превосходит своих более мелких собратьев. Она может поражать цели на дистанции всего 2 км. Для нее созданы пусковые установки, обеспечивающие одиночные пуски. Правда, информации о том, насколько результативны ее удары, пока не поступало.



Алексей Брусилов
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Йемен
Россия
Украина
Продукция
БРДМ-2
БТР-70
МТ-ЛБ
С-8
Стрела-10
Т-62

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