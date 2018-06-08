Космонавты с МКС поприветствовали участников Среднерусского экономического форума в Курске



Запуск спутника нанокласса ТНС-0 №2 во время выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС).

Источник: http://www.spacecorp.ru/ Запуск спутника нанокласса ТНС-0 №2 во время выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС).Источник: http://www.spacecorp.ru/

Приветствие показали в записи во время пленарной сессии

КУРСК, 8 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев с Международной космической станции (МКС) передали привет участникам Среднерусского экономического форума (СЭФ) в Курске. Приветствие показали в записи на большом зале во время пленарной сессии, передает корреспондент ТАСС.

"Российские члены экипажа МКС приветствуют участников СЭФ", - сказал Шкаперов.

Космонавт Олег Артемьев, который является почетным профессором Юго-Западного государственного университета, пожелал участникам эффективной работы на форуме. "Желаем участникам и организаторам форума отличного настроения, успешной работы, новых идей и профессиональных достижений", - добавил Артемьев.

8 июня 2018 года в Курске проходит VII Среднерусский экономический форум "На пути к экономике знаний". В мероприятии принимают участие представители бизнеса, регионов центральной России и иностранных государств.