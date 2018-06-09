Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов



Подводная лодка ВМФ РФ.

Источник: © Главный штаб ВМФ России Подводная лодка ВМФ РФ.Источник: © Главный штаб ВМФ России

Еще во времена Советского Союза началось противостояние Военно-морского флота СССР и ВМС США. Орудиями соперничества были главные "сокровища" двух стран - атомные подлодки, которые отличались превосходными боевыми характеристиками.

Согласно статистике, в первой половине 80-х годов, когда мощь советского флота достигла своего пика, его состав насчитывал 63 стратегических атомных подводных лодок, которые были оснащены баллистическими ракетами; 72 атомных подлодки, оснащенных различными типами крылатых ракет, а также 64 атомных ударных подлодок.

Мощь советского подводного флота превосходила силы соперника - США. Наиболее известные модели лодок его состава - стратегическая атомная подводная лодка проекта 941 класса "Акула" ("Тайфун" по кодификации НАТО) и подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами проекта 949А класса "Антей" ("Оскар" по кодификация НАТО). Эти две модели входят в число крупнейших в мире атомных подводных лодок, их по праву можно считать жемчужинами российского судостроения.

Офицер у атомной подводной лодки проекта 949А "Антей" в Вилючинск. Источник: РИА Новости, Алексей Куденко

После распада Советского Союза отчасти потерявший былую мощь военно-морской флот России по-прежнему уделял большое внимание поддержанию технической готовности и строительству новых подводных лодок. С одной стороны, российский флот стал преемником ВМФ СССР и его огромного наследия. С другой стороны, учитывая актуальную экономическую ситуацию, Россия проводит исследования и проектно-конструкторские разработки нового оснащения для атомных подводных лодок.

После окончания холодной войны русские в общей сложности построили два новых класса атомных подводных лодок: многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень" и атомные подводные лодки проекта 955 "Борей". В настоящее время, эти атомные подлодки четвертого поколения уже введены в боевой состав ВМФ России. А два месяца назад, в апреле 2018, Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.И. Королев официально заявил, что все проектные работы для атомной подводной лодки пятого поколения "Хаски" будут завершены к концу текущего года, а производство первых субмарин начнется в 2020 году.

© Пресс-служба Северного флота (г. Североморск)Многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск" Согласно заявлениям российской стороны, атомную подводную лодку проекта "Хаски" можно назвать "атомной подводной лодкой новой концепции". Особенность этого проекта в том, что разработки направлены на достижение такой степени автоматизации и интеллектуализации, которая превзойдет технические характеристики субмарин, включенных в состав современного флота. А оснащение субмарины беспилотными системами позволит решать еще более широкий спектр задач. Также стоит отметить, что подлодка пятого поколения "Хаски" теоретически представляет собой многоцелевую атомную подводную лодку, в действительности же эта субмарина объединяет в себе функционал атомных подлодок с крылатыми ракетами и с баллистическими ракетами.

Основная система вооружения подводной лодки класса "Хаски" базируется на установке вертикального пуска на 20 единиц одновременной загрузки. Его можно зарядить несколькими типами ракет, включая баллистические ракеты, противоназемные, противокорабельные крылатые ракеты и даже зенитные управляемые ракеты. Общая вместимость - более 80 ракет. Стоит отметить, что, согласно российским данным, водоизмещение лодки составляет 6 тысяч тонн, однако эта цифра характеризует надводное водоизмещение, объем подводного же водоизмещения, по оценкам, составит около 10 тысяч тонн. Когда советский атомный крейсер "Киров", способность нагрузки которого составляла 500 ракет, вошел в состав ВМС СССР, его прозвали "арсенальным кораблем". По аналогии подводная лодка класса "Хаски" может быть названа "подводным арсеналом" нового поколения. Из всех видов оружия, которые несет подлодка нового поколения именно сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон" с дальностью стрельбы достигающей 300 километров вызывают наибольшие опасения американцев.

После успешного завершения наземных испытаний российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон" в марте 2016 года, ее внедрение проходит весьма успешно - в настоящее время уже ведется их малосерийное производство. Можно сказать, что эта ракета объединила в себе все технические характеристики традиционных российских противокорабельных ракет. Основные особенности ракеты - сверхскорость и поразительная способность преодолевать системы ПВО.

Российские СМИ сообщают, эта боевая ракета может превышать скорость звука в шесть раз. А некоторые западные СМИ допускают предположение, что ее скорость может достигать десяти Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полета - прим. переводчика). Эта ракета напоминает китайскую противокорабельную баллистическую ракету "Дунфэн-21". Ряд организаций, в том числе американский аналитический центр "Центр национальных интересов" и исследовательский центр Королевского ВМС Великобритании, охарактеризовали эту ракету емким словом "кошмар". Однако время введения подлодок проекта "Хаски" в состав действующего ВМФ стоит ожидать не ранее 2030 года.

Цзиньжи тоутяо, Китай