В Великобританию прибыла первая партия истребителей F-35B "Лайтнинг-2"



F-35B "Лайтнинг II".

Источник: © flickr.com, Alan Wilson F-35B "Лайтнинг II".Источник: © flickr.com, Alan Wilson

ЦАМТО, 8 июня. Компания Lockheed Martin объявила о прибытии 6 июня на авиабазу "Мархам" в Норфолке первой партии многоцелевых истребителей F-35B "Лайтнинг-2", которые теперь на постоянной основе будут размещены в Великобритании.

Четыре истребителя F-35B, сопровождаемые многоцелевым транспортом-заправщиком (MRTT) A330-200 "Вояджер", выполнили беспосадочный перелет через Атлантический океан с базы КМП США "Бофорт" (шт.Южная Каролина), где британские пилоты проходили подготовку. В ходе трансатлантического перелета самолеты пилотировались летчиками ВВС и ВМС Великобритании.

Самолеты прибыли в Великобританию на два месяца раньше запланированного срока, что позволит достичь статуса начальной готовности к боевому применению до конца 2018 года. Первые испытания истребителей на борту британских авианосцев класса "Куин Элизабет" должны состояться уже в текущем году.

Комплексная поддержка парка F-35 в Великобритании будет осуществляться консорциумом Lightning Team UK, в состав которого входят компании BAE Systems, Lockheed Martin, Pratt & Whitney и Rolls Royce.

На текущий момент МО Великобритании получило 15 самолетов F-35B, которые размещены на базах "Мархам" (Великобритания), а также "Бофорт" и "Эдвардс" в США.

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании в марте 2009 года подписало соглашение на поставку трех F-35B с целью участия в этапе начальных эксплуатационных испытаний и оценки (Initial Operational Test and Evaluation – IOT&E).

Первый F-35B (бортовой номер ВК-1) МО Великобритании официально приняло 19 июля 2012 года. Впоследствии были поставлены еще два самолета (испытательный BK-2 и тренировочный BK-3), которые были размещенные в США, где проводится подготовка британских летчиков и технического персонала.

Первая боевая эскадрилья F-35 ВВС Великобритании (617-я) была сформирована в 2016 году в учебном центре КМП США "Бофорт" (шт.Южная Каролина). В настоящее время в Бофорте находятся около 200 британских специалистов, которые тестируют самолеты и готовят их к перелету в Великобританию. 17-я резервная авиаэскадрилья ВВС Великобритании останется на базе ВВС США "Эдвардс" для испытаний F-35B и систем вооружения и после объявления о достижении самолетами начальной готовности к боевому применении.

Прибывшие истребители входят в состав 617-й авиаэскадрильи и будут постоянно размещены на авиабазе "Мархам". Предполагается, что еще 5 самолетов совершат перелет в Великобританию в июле. Второе боевое подразделение (809-ая авиационная эскадрилья ВМС) будет сформировано к 2023 году.

На текущий момент МО Великобритании получило 15 самолетов F-35B из 138 F-35, запланированных к поставке. Первые 48 истребителей будут поставлены в варианте F-35B. Решение о версии последующих самолетов будет принято позднее.

Полная готовность самолетов к боевому применению должна быть достигнута в 2023 году.